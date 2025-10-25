США могут ввести дополнительные санкции против России, но ждут усиления давления Европы, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены к ключевым отраслям российской экономики, если Путин продолжит медлить с прекращением войны РФ в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Американские чиновники также сообщили своим европейским коллегам, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева, а Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины.
Хотя не ясно, действительно ли Вашингтон предпримет какие-либо из этих шагов в ближайшем будущем, это показывает, что у администрации есть хорошо разработанный набор инструментов для дальнейшего повышения ставок после того, как Трамп впервые с момента возвращения в должность в январе ввел санкции против нефтяных компаний России.
Европейские союзники, которые страдают от колебаний Трампа между уступчивостью и гневом в отношении Путина, надеются, что он продолжит давить на Москву, и также обдумывают собственные серьезные действия.
США ждут шагов от Европы
Один высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что он хотел бы, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг в отношении России, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах. Другой источник, знакомый с внутренней динамикой администрации, заявил, что Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель и оценит реакцию России на объявление санкций 22 октября против "Роснефти" и "Лукойла".
Кроме того, некоторые законодатели США возобновляют попытки продвинуть давно застрявший двухпартийный законопроект о санкциях. Лицо, знакомое с внутренней динамикой администрации, сказало, что Трамп готов поддержать этот пакет. Однако источник предупредил, что такая поддержка в этом месяце маловероятна.
