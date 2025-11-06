Україна синхронізувала з ЄС 19-й пакет санкцій проти РФ, - Зеленський
Сьогодні, 6 листопада, президент Володимир Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Європейські санкції проти РФ
"Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зауважив, що цей санкційний пакет діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.
Санкції України проти РФ
"Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому – на фінансування російської здатності воювати. Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає", - розповів президент.
Відповідь України на російські санкції
Крім того, Зеленський доручав готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.
"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", - зазначив Зеленський.
Також він наголосив, що Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала й затягує, і закликав до конкретних кроків щодо цього та змістовної дипломатії: "Інші сценарії означатимуть для Росії збільшення тиску на всіх, хто має там значення. Слава Україні!"
Що передувало?
- Нагадаємо, 23 жовтня Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського СПГ у короткострокових контрактах через шість місяців і в довгострокових - з 1 січня 2027 року. Також пакет включив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, збільшивши їхню кількість до 558.
- Своєю чергою, у відповідь на 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС Росія оголосила про розширення списку європейців, яким заборонений в’їзд до країни.
