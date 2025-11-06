Україна синхронізувала з ЄС 19-й пакет санкцій проти РФ, - Зеленський

Сьогодні, 6 листопада, президент Володимир Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень.

Європейські санкції проти РФ

"Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що цей санкційний пакет діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

Санкції України проти РФ

"Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому – на фінансування російської здатності воювати. Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає", - розповів президент.

Відповідь України на російські санкції

Крім того, Зеленський доручав готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", - зазначив Зеленський.

Також він наголосив, що Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала й затягує, і закликав до конкретних кроків щодо цього та змістовної дипломатії: "Інші сценарії означатимуть для Росії збільшення тиску на всіх, хто має там значення. Слава Україні!"

