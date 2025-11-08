ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії

Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на пресслужбу литовського міністерства фінансів.

За словами Вайтекунаса, Євросоюз повинен продовжувати чинити тиск не тільки на Росію, але і на Білорусь, з огляду на "регулярні гібридні атаки".

"Ми раді, що наприкінці жовтня на рівні ЄС було узгоджено черговий пакет санкцій, вже 19-й, але необхідно посилити подальший тиск, зокрема на російський енергетичний і фінансовий сектор. Тому ми повинні розпочати серйозні обговорення наступного пакета санкцій", - заявив литовський міністр.

Санкції проти Білорусі та боротьба з обходом обмежень

Вайтекунас підкреслив, що Євросоюзу слід посилити заходи проти Білорусі, "привівши їх у відповідність з діючими проти Росії та ввівши додаткові обмеження". За словами Альбукерке, процес підготовки нових заходів щодо Мінська поки що перебуває на ранній стадії.

"Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, що сприяють обходу санкцій", - уточнила європейський комісар, слова якої наводить агентство ТАСС.

Основні цифри та факти про санкції проти РФ

За десять місяців 2025 року бюджет РФ отримав 7,5 трлн рублів доходів від нафти та газу, на 2 трлн менше, ніж минулого року.

Падіння доходів прискорюється: з початку року зниження становило 14%, у жовтні – 21%.

Під санкціями зараз 70% російської нафти, що йде на експорт.

Навіть зменшення експорту Роснафти та Лукойла на 5-10% коштуватиме бюджету РФ близько 120 млрд рублів щомісяця.

Середня ціна на нафту Urals у жовтні – $53,99 за барель, нижче запланованих $70.

Мінфін РФ знизив прогноз доходів від енергоресурсів майже на 22% – до 8,6 трлн рублів.

