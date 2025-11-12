Главы МИД G7 подтвердят поддержку Украины на фоне агрессии РФ, - канадская министр Ананд

Одной из ведущих тем заседания министров иностранных дел G7 в Канаде будет помощь и поддержка Украины.

Об этом глава канадского МИД Анита Ананд сообщила накануне встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Завтрашний день мы начнем со встречи с министром иностранных дел Украины (Андреем Сибигой. - Ред.), чтобы подтвердить нашу коллективную поддержку Украины на фоне российской агрессии", - отметила Ананд.

Она также добавила, что после этого главы МИД G7 и приглашенные представители ряда других стран обсудят критически важные минералы, энергетическую безопасность и экономическую устойчивость.

По словам канадского министра, участники заседания также поговорят о "достижении длительного мира и стабильности на Ближнем Востоке, поддержке безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и реагировании на кризисы в Судане и на Гаити".

"Для надлежащего реагирования на глобальные вызовы необходимы глобальные партнерства. Проблемы, стоящие перед нами, выходят за пределы "Группы семи" и наших границ. Именно поэтому крайне важно широкое географическое представительство за столом переговоров", - резюмировала Ананд.

