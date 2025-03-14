Страны G7 продолжат координировать экономическую и гуманитарную поддержку для быстрого восстановления Украины

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что продолжат координировать экономическую и гуманитарную поддержку, чтобы способствовать быстрому восстановлению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в их совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Канаде.

"Мы продолжим координировать экономическую и гуманитарную поддержку, чтобы способствовать быстрому восстановлению Украины, в том числе во время конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что государства "Группы семи" "решительно настроены продолжать сотрудничество ради установления прочного мира и сохранения демократической, свободной, сильной и успешной Украины".

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"Мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости", - говорится в заявлении G7.