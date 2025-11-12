Глави МЗС G7 підтвердять підтримку України на тлі агресії РФ, - канадська міністерка Ананд

Однією з провідних тем засідання міністрів закордонних справ G7 у Канаді буде допомога та підтримка України.

Про це глава канадського МЗС Аніта Ананд повідомила напередодні зустрічі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Завтрашній день ми розпочнемо із зустрічі з міністром закордонних справ України (Андрієм Сибігою. - Ред.), аби підтвердити нашу колективну підтримку України на тлі російської агресії", - зазначила Ананд.

Вона також додала, що після цього глави МЗС G7 та запрошені представники низки інших країн обговорять критично важливі мінерали, енергетичну безпеку та економічну витривалість.

За словами канадської міністерки, учасники засідання також поговорять про "досягнення тривалого миру та стабільності на Близькому Сході, підтримку безпеки й процвітання в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та реагування на кризи в Судані й на Гаїті".

"Для належного реагування на глобальні виклики необхідні глобальні партнерства. Проблеми, що постають перед нами, – виходять за межі "Групи семи" й наших кордонів. Саме тому вкрай важливим є широке географічне представництво за столом перемовин", - резюмувала Ананд.

