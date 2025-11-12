1 725 18

Пєсков про мирні перемовини з боку РФ: ЄС заохочує Україну до продовження війни

пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україну нібито "заохочують продовжувати війну", виправдовуючи відсутність мирних переговорів з боку Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Коментуючи позицію МЗС України, яке називає мирні переговори з РФ безрезультатними через саботаж Кремля, Пєсков висловив низку безпідставних тверджень.

За його словами, європейські країни нібито "заохочують до продовження війни" України, тоді як США, мовляв, "схильні до того, щоб тримати паузу".

Крім того, прессекретар Путіна заявив, що "Україна говорити ні про що не хоче", але Кремль "відкритий до переговорів", хоча "неможливо вести їх наодинці".

Що передувало?

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

"У російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з диктатором", - додав він.

Пєсков Дмитро (1861) Євросоюз (15098) переговори з Росією (1586) війна в Україні (8378)
Топ коментарі
+6
Заохочувати до війни можна лише агресора, як це робить Китай, КНДР, Індія, США в особі трампа ... Жертва агресії вимушена тільки захищатися
12.11.2025 18:05 Відповісти
+5
А кацапи хочуть миру - ***** ця *******?
12.11.2025 17:53 Відповісти
+3
Це тобі валіза сказала, чи дупа ху....ла.
12.11.2025 17:54 Відповісти
Пісь-пісь!
12.11.2025 17:53 Відповісти
Як і пісні....і лади замість журавлів...
12.11.2025 17:56 Відповісти
А твою расєюшку ніхто не заохочує?
12.11.2025 17:58 Відповісти
Это его дочка из Парижа хочет продолжения войны.
12.11.2025 17:59 Відповісти
тобто?
ніхто не зрозумів, що рухнула, одна зі схем кегебе знищення україни?
всі дрочять, який ***** щасливий?
***** взагалі нічого не віддупляє! у нього красноармєйськ, до нового року....
укрзалізниця!!!!!!!!
****** укрзалізниця, це чергове гніздо підарських агентів!!!!
12.11.2025 18:01 Відповісти
Пи₴дить ото аби пи₴діти. Чим все своє жалюгідне життя і займається. А тим часом вони там всі випускаючи слюні слідкують, коли ж м'ясо візьме... Київ? Харків? Чернігів? Дніпро?...Та ні. Руїни Покровська. Щоб продати це трампону. Ну реально кончені шизофреніки.
12.11.2025 18:02 Відповісти
У йоршика "ус отклєілся"...
12.11.2025 18:02 Відповісти
Коли ти гнида рашиська здохнеш разом з путіном ? всі чекають.
12.11.2025 18:05 Відповісти
Прессекретутка піськов знає що ключ від закінчення війни знаходиться у пуйла але продовжує гнути шизофренічну ідею що Україна під тиском Євросоюзу продовжує війну і не хоче переговорів.
12.11.2025 18:09 Відповісти
Как определить что письков врёт - всегда, когда у него усы шевелятся
12.11.2025 18:12 Відповісти
Господи, дай силу це витримати, ЄС заохочує, росія напала, а головному гаранту все пох
12.11.2025 18:17 Відповісти
Сартирний йоршик зовсім іпанувсь. Спочатку кацапи стукали собі в груди, що хочуть всіх українців повбивати, а тепер він цвірінькає, що українці не хочуть миру. Посидимо і в темряві, але живі
12.11.2025 18:32 Відповісти
Унітазний це що, у казкового ... нове ім'я? Чи ти вже, стійло лаврконика, вимиваєш?
12.11.2025 18:38 Відповісти
Заохочувати продовжувати війну можна тільки агресора, а не того, на кого напали.
12.11.2025 20:59 Відповісти
Агрессора треба примусити закінчити війну і Європа робить саме це! А сосія і є агрессор! Тому, або від соссії залишиться лише московія, а окуповані народи отримають незалежність, або московії зовсім не залишиться!
13.11.2025 08:00 Відповісти
 
 