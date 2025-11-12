Пєсков про мирні перемовини з боку РФ: ЄС заохочує Україну до продовження війни
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україну нібито "заохочують продовжувати війну", виправдовуючи відсутність мирних переговорів з боку Москви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Коментуючи позицію МЗС України, яке називає мирні переговори з РФ безрезультатними через саботаж Кремля, Пєсков висловив низку безпідставних тверджень.
За його словами, європейські країни нібито "заохочують до продовження війни" України, тоді як США, мовляв, "схильні до того, щоб тримати паузу".
Крім того, прессекретар Путіна заявив, що "Україна говорити ні про що не хоче", але Кремль "відкритий до переговорів", хоча "неможливо вести їх наодинці".
Що передувало?
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.
"У російській системі вам доводиться мати справу безпосередньо з диктатором", - додав він.
