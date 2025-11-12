Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украину якобы "поощряют продолжать войну", оправдывая отсутствие мирных переговоров со стороны Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Комментируя позицию МИД Украины, который называет мирные переговоры с РФ безрезультатными из-за саботажа Кремля, Песков высказал ряд безосновательных утверждений.

По его словам, европейские страны якобы "поощряют продолжение войны" Украины, тогда как США, мол, "склонны к тому, чтобы держать паузу".

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что "Украина говорить ни о чем не хочет", но Кремль "открыт к переговорам", хотя "невозможно вести их наедине".

Что предшествовало?

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому пока они приостановлены.

"В российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором", - добавил он.

