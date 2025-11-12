РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 175 16

Песков о мирных переговорах со стороны РФ: ЕС поощряет Украину к продолжению войны

пєсков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украину якобы "поощряют продолжать войну", оправдывая отсутствие мирных переговоров со стороны Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя позицию МИД Украины, который называет мирные переговоры с РФ безрезультатными из-за саботажа Кремля, Песков высказал ряд безосновательных утверждений.

По его словам, европейские страны якобы "поощряют продолжение войны" Украины, тогда как США, мол, "склонны к тому, чтобы держать паузу".

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что "Украина говорить ни о чем не хочет", но Кремль "открыт к переговорам", хотя "невозможно вести их наедине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия хочет сначала оккупировать всю Донецкую область, а уже потом договариваться о мире с Украиной, - Орбан

Что предшествовало?

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому пока они приостановлены.

"В российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков: Кремль не знает о "мирных инициативах" Орбана в отношении Украины

Автор: 

Песков Дмитрий (2029) Евросоюз (17808) переговоры с Россией (1362) война в Украине (6826)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А кацапи хочуть миру - ***** ця *******?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:53 Ответить
+3
Заохочувати до війни можна лише агресора, як це робить Китай, КНДР, Індія, США в особі трампа ... Жертва агресії вимушена тільки захищатися
показать весь комментарий
12.11.2025 18:05 Ответить
+2
Це тобі валіза сказала, чи дупа ху....ла.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пісь-пісь!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:53 Ответить
А кацапи хочуть миру - ***** ця *******?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:53 Ответить
Як і пісні....і лади замість журавлів...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:56 Ответить
Це тобі валіза сказала, чи дупа ху....ла.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:54 Ответить
А твою расєюшку ніхто не заохочує?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:58 Ответить
Это его дочка из Парижа хочет продолжения войны.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:59 Ответить
тобто?
ніхто не зрозумів, що рухнула, одна зі схем кегебе знищення україни?
всі дрочять, який ***** щасливий?
***** взагалі нічого не віддупляє! у нього красноармєйськ, до нового року....
укрзалізниця!!!!!!!!
****** укрзалізниця, це чергове гніздо підарських агентів!!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 18:01 Ответить
Пи₴дить ото аби пи₴діти. Чим все своє жалюгідне життя і займається. А тим часом вони там всі випускаючи слюні слідкують, коли ж м'ясо візьме... Київ? Харків? Чернігів? Дніпро?...Та ні. Руїни Покровська. Щоб продати це трампону. Ну реально кончені шизофреніки.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:02 Ответить
У йоршика "ус отклєілся"...
показать весь комментарий
12.11.2025 18:02 Ответить
Коли ти гнида рашиська здохнеш разом з путіном ? всі чекають.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:05 Ответить
Заохочувати до війни можна лише агресора, як це робить Китай, КНДР, Індія, США в особі трампа ... Жертва агресії вимушена тільки захищатися
показать весь комментарий
12.11.2025 18:05 Ответить
Прессекретутка піськов знає що ключ від закінчення війни знаходиться у пуйла але продовжує гнути шизофренічну ідею що Україна під тиском Євросоюзу продовжує війну і не хоче переговорів.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:09 Ответить
Как определить что письков врёт - всегда, когда у него усы шевелятся
показать весь комментарий
12.11.2025 18:12 Ответить
Господи, дай силу це витримати, ЄС заохочує, росія напала, а головному гаранту все пох
показать весь комментарий
12.11.2025 18:17 Ответить
Сартирний йоршик зовсім іпанувсь. Спочатку кацапи стукали собі в груди, що хочуть всіх українців повбивати, а тепер він цвірінькає, що українці не хочуть миру. Посидимо і в темряві, але живі
показать весь комментарий
12.11.2025 18:32 Ответить
Унітазний це що, у казкового ... нове ім'я? Чи ти вже, стійло лаврконика, вимиваєш?
показать весь комментарий
12.11.2025 18:38 Ответить
 
 