Мирные переговоры с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса, - МИД

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились практически безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились незначительным прогрессом, они теперь приостановлены", - подчеркнул Кислица.

По его словам, с лета усилия Украины были направлены на активизацию действий международных партнеров, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кислица отметил, что отсутствие прогресса не стало для него неожиданностью, ведь "в условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия хочет сначала оккупировать всю Донецкую область, а уже потом договариваться о мире с Украиной, - Орбан

"В российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором", - добавил он.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Румынии об обстрелах Украины: Бухарест не будет колебаться "повысить цену, которую Россия платит за такие необдуманные и незаконные действия"

МИД (7145) переговоры с Россией (1362)
та й переговорники в бігах вже....
12.11.2025 13:08 Ответить
Про що переговорюаати? Москалі вимагають повної капітуляції мінус АРК та 4 області, Зелений - кордони 91. Глухий з німим. Тільки москаль пре на всіх фронтах а Зелений потопає в оточенні держзрадників-злодіїв.
12.11.2025 13:18 Ответить
Так вимоги росії досі не змінились: або "стамбул", або воюємо далі.
Обидва варіанти передбачають ліквідацію ЗСУ.
Тільки у першому русня взагалі ніяк не витрачається.
12.11.2025 13:19 Ответить
 
 