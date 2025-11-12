Мирные переговоры с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса, - МИД

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились практически безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились незначительным прогрессом, они теперь приостановлены", - подчеркнул Кислица.

По его словам, с лета усилия Украины были направлены на активизацию действий международных партнеров, чтобы побудить российского диктатора Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кислица отметил, что отсутствие прогресса не стало для него неожиданностью, ведь "в условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора".

"В российской системе вам приходится иметь дело непосредственно с диктатором", - добавил он.

Что предшествовало?

16 мая была проведена первая встречамежду делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры длились более часа.

Вечером 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.

Недавно в России заявили, что "готовы" к продолжению прямых мирных переговоров с Украиной, но в "стамбульском формате".

Накануне МИД России утверждал, что прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет.

