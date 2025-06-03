Россия на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине набор старых ультиматумов, которые не приближают настоящий мир, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига обобщил официальные выводы Украины после второй встречи с российской стороной в Стамбуле 2 июня, заявив, что Россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига напомнил, что Россия не отреагировала на украинский документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны.

"Мы прислали его заранее до встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны доказывает их желание продолжать войну", - подчеркнул министр.

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"Вместо того, чтобы ответить на наши конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор старых ультиматумов, которые не приближают настоящий мир. Это противоречит предыдущим обещаниям России, которые были даны в частности США, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то реалистичное и выполнимое", - отметил Сибига.

Глава МИД отметил, что из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными.

Украина приветствует прогресс в этой сфере, но, по словам Сибиги, можно было бы достичь гораздо более ощутимых результатов во всех сферах, если бы россияне ответили Украине взаимностью на ее конструктивность.

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"Россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас.

Мы должны положить конец убийствам. И если нынешние встречи не дадут такого результата и не будут способствовать достижению мира, все более очевидным становится, что необходима встреча лидеров", - добавил Сибига.

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Переговоры в Турции 2 июня

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.

Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.

У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

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