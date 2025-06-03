Росія на переговорах у Стамбулі висунула Україні набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга узагальнив офіційні висновки України після другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі 2 червня, заявивши, що Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга нагадав, що Росія не відреагувала на українських документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни.

"Ми надіслали його заздалегідь до зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї. Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну", - наголосив міністр.

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"Замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, які були дані зокрема США, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось реалістичне і здійсненне", - зауважив Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що через відсутність конструктивного підходу з боку Росії стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими.

Україна вітає прогрес у цій сфері, але, за словами Сибіги, можна було б досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах, якби росіяни відповіли Україні взаємністю на її конструктивність.

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"Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня підстава для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз.

Ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, все більш очевидним стає, що необхідна зустріч лідерів", - додав Сибіга.

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Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

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