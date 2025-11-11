МИД Румынии об обстрелах Украины: Бухарест не будет колебаться "повысить цену, которую Россия платит за такие необдуманные и незаконные действия"

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою осудила обстрелы российской армией инфраструктуры украинских торговых портов, в результате которых обломки беспилотника могли упасть на румынскую территорию.

Об этом она сообщила в посте в сети X, передает Цензор.НЕТ.

Цою подчеркнула, что инцидент является частью серии провокационных действий России, которые демонстрируют характер захватнической войны и представляют угрозу для безопасности ЕС и НАТО. "Эти действия являются частью серии подобных инцидентов и являются характерной чертой захватнической войны, которую ведет Россия", - написала министр.

Она добавила, что Бухарест не будет колебаться "повысить цену, которую Россия платит за такие необдуманные и незаконные действия". По словам Цой, Румыния совместно с ЕС и США уже применила санкции, которые имели значительный эффект, и готовит новые ограничительные меры, которые приведут к "существенным затратам" для агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за массированных атак на энергосистему остановлена работа пункта пропуска "Дяковцы" на границе с Румынией, - ГПСУ

Что предшествовало?

Ночью 11 ноября 2025 года враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания.

В уезде Тульча зафиксировали падение российского беспилотника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ