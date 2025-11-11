РУС
Российский дрон, вероятно, упал в Румынии у границы с Украиной

Российский дрон упал в Румынии у границы с Украиной

В ночь на 11 ноября в уезде Тулча зафиксировали падение российского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство обороны Румынии.

Ночью жители северной части уезда Тулча получили уведомление о воздушной тревоге после того, как радары Министерства обороны Румынии зафиксировали присутствие групп дронов в районе, прилегающем к воздушному пространству страны.

В то же время на украинской стороне Дуная, вблизи порта Измаил, были зафиксированы многочисленные взрывы, которые, вероятно, связаны с активностью беспилотных летательных аппаратов.

Дрон упал в коммуне Гринду

Позже установили, что один из летательных аппаратов упал на землю в коммуне Гринду, уезд Тулча. По данным румынского Министерства обороны, на месте падения обнаружены возможные фрагменты дрона.

Что предшествовало?

Ночью 11 ноября 2025 года враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть Одесской области обесточена из-за ночного обстрела, - ДТЭК

беспилотник (4517) Одесская область (3946) Румыния (1199)
Вже можна виражати занепокоєння.
11.11.2025 10:24 Ответить
нам меньше достанеться.. тож хай там падають
11.11.2025 10:26 Ответить
а я говорив румиам зранку переховайте мамалигу
11.11.2025 10:34 Ответить
⚠️Група Шахедів в напрямку Sfantu Gheorghe (Румунія), - монітори
11.11.2025 10:41 Ответить
⚡️Русню від ночі підсмажують не тільки ракети, а й зграя мопедів, які здатні на собі нести і великі міни, і КАБи, - Ваньок

За його словами, це щось на кшталт «шахедів», але набагато краще, дієвіше і вони спокійно долітають до Енгельса.

Так, сьогодні стався один із найбільш результативних DeepStrike днів: болючі удари по ворожому ВПК та енергетичній інфраструктурі, де зазвичай долітає небагато.
11.11.2025 10:44 Ответить
🔥 Дрони відволікали ППО, відкривши шлях для ракет, а БпЛА дальньої дії досмажили підстанції: Підрозділи СБС з СОУ завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо
11.11.2025 10:45 Ответить
 
 