Российский дрон, вероятно, упал в Румынии у границы с Украиной

В ночь на 11 ноября в уезде Тулча зафиксировали падение российского беспилотника.

Ночью жители северной части уезда Тулча получили уведомление о воздушной тревоге после того, как радары Министерства обороны Румынии зафиксировали присутствие групп дронов в районе, прилегающем к воздушному пространству страны.

В то же время на украинской стороне Дуная, вблизи порта Измаил, были зафиксированы многочисленные взрывы, которые, вероятно, связаны с активностью беспилотных летательных аппаратов.

Дрон упал в коммуне Гринду

Позже установили, что один из летательных аппаратов упал на землю в коммуне Гринду, уезд Тулча. По данным румынского Министерства обороны, на месте падения обнаружены возможные фрагменты дрона.

Что предшествовало?

Ночью 11 ноября 2025 года враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания.

