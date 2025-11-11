Російський дрон, імовірно, впав у Румунії біля кордону з Україною

У ніч проти 11 листопада в повіті Тульча зафіксували падіння російського безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Румунії.

Вночі жителі північної частини повіту Тульча отримали сповіщення про повітряну тривогу після того, як радари Міністерства оборони Румунії зафіксували присутність груп дронів у районі, прилеглому до повітряного простору країни.

Водночас на українському боці Дунаю, поблизу порту Ізмаїл, було зафіксовано численні вибухи, що, ймовірно, пов’язані з активністю безпілотних літальних апаратів.

Дрон впав у комуні Грінду

Пізніше встановили, що один із літальних апаратів впав на землю в комуні Грінду, повіт Тульча. За даними румунського Міністерства оборони, на місці падіння виявлено можливі фрагменти дрона.

Що передувало?

Уночі 11 листопада 2025 року ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина Одещини знеструмлена через нічний обстріл, - ДТЕК