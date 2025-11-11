Російський дрон, імовірно, впав у Румунії біля кордону з Україною

Російський дрон впав у Румунії біля кордону з Україною

У ніч проти 11 листопада в повіті Тульча зафіксували падіння російського безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило  міністерство оборони Румунії.

Вночі жителі північної частини повіту Тульча отримали сповіщення про повітряну тривогу після того, як радари Міністерства оборони Румунії зафіксували присутність груп дронів у районі, прилеглому до повітряного простору країни.

Водночас на українському боці Дунаю, поблизу порту Ізмаїл, було зафіксовано численні вибухи, що, ймовірно, пов’язані з активністю безпілотних літальних апаратів.

Дрон впав у комуні Грінду

Пізніше встановили, що один із літальних апаратів впав на землю в комуні Грінду, повіт Тульча. За даними румунського Міністерства оборони, на місці падіння виявлено можливі фрагменти дрона.

Що передувало?

Уночі 11 листопада 2025 року ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі.

Вже можна виражати занепокоєння.
11.11.2025 10:24 Відповісти
нам меньше достанеться.. тож хай там падають
11.11.2025 10:26 Відповісти
а я говорив румиам зранку переховайте мамалигу
11.11.2025 10:34 Відповісти
⚠️Група Шахедів в напрямку Sfantu Gheorghe (Румунія), - монітори
11.11.2025 10:41 Відповісти
⚡️Русню від ночі підсмажують не тільки ракети, а й зграя мопедів, які здатні на собі нести і великі міни, і КАБи, - Ваньок

За його словами, це щось на кшталт «шахедів», але набагато краще, дієвіше і вони спокійно долітають до Енгельса.

Так, сьогодні стався один із найбільш результативних DeepStrike днів: болючі удари по ворожому ВПК та енергетичній інфраструктурі, де зазвичай долітає небагато.
11.11.2025 10:44 Відповісти
🔥 Дрони відволікали ППО, відкривши шлях для ракет, а БпЛА дальньої дії досмажили підстанції: Підрозділи СБС з СОУ завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо
11.11.2025 10:45 Відповісти
 
 