Частина Одещини знеструмлена через нічний обстріл, - ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Енергетики повернули світло для 1600 родин після нічного обстрілу Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин", - йдеться у повідомленні.

Чи є ще знеструмлення?

За даними ДТЕК, близько 14 500 абонентів залишаються без електрики.

"Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень", - додали в компанії.

Що передувало?

Зранку Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено депо "Укрзалізниці" та енергооб’єкти

Так одесити, як і всі українці довірилися хуцпі Боневтіка Позорнол-Брехливопму, відділи йому всі посади, всі гроші, як бюджет так і допомогу Заходу в надії на його обіцянки, що він тут зробить рай. А він і його шобла всі гроші покрали. Нарід бабачи, що Боневтік дурить, страждають, вмирають, але вперто продовжують вірити в побрехеньки і насмішки Боневтіка. Ладно вже самі такі дурні, то навіщо таке пекло робити своїм дітям та внукам?
11.11.2025 09:46 Відповісти
11.11.2025 11:11 Відповісти
В Ви для чого створили пекло своїм дітям онукам обираючи Кравчука з Кучмом?
11.11.2025 09:56 Відповісти
Якщо це питання до мене, то я ніколи не голосував за Кравчука і Кучму. Але тоді, навіть при їх поганих якостях в нас не було війни і вони не крали і не мародерили на крові українців, як це робить сьогодні хуцпа.
11.11.2025 10:04 Відповісти
Все пізнається в порівнянні. Ви впевнені, що тоді було пекло?
11.11.2025 10:22 Відповісти
Ну зелені навіть яника обійшли ща рівнем паскудства.
11.11.2025 11:42 Відповісти
 
 