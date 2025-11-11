Частина Одещини знеструмлена через нічний обстріл, - ДТЕК

Енергетики повернули світло для 1600 родин після нічного обстрілу Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин", - йдеться у повідомленні.

Чи є ще знеструмлення?

За даними ДТЕК, близько 14 500 абонентів залишаються без електрики.

"Після дозволу від військових та рятувальників зможемо оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень", - додали в компанії.

Що передувало?

Зранку Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував дронами Одещину: поранено людину, пошкоджено депо "Укрзалізниці" та енергооб’єкти