Атаки Росії на енергетику України ставлять під загрозу ядерну безпеку, - Єврокомісія
Нещодавні масовані атаки Росії проти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема критично важливих енергетичних об’єктів, створюють загрозу ядерній безпеці.
Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Путін продовжує тероризувати українців. Ми бачимо, що своїми ударами він цілеспрямовано атакує критично важливу енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій. Ця масована атака призвела до перебоїв з електро-, водо– та теплопостачанням і поставила під загрозу також ядерну безпеку", - заявила Гіппер.
Санкції проти РФ
Вона додала, що ЄС продовжує працювати над санкціями проти Росії, підтримкою України в енергетичній сфері та військовою допомогою. Крім того, Союз співпрацює з партнерами для мобілізації додаткової підтримки, щоб допомогти Україні залишатися стабільним отримувачем допомоги в енергетичному секторі.
