Єврокомісія планує створити Центр демократичної стійкості для боротьби з дезінформацією РФ, - The Guardian

дезінформація,росія,фейк

Єврокомісія планує створити Європейський центр демократичної стійкості - структуру для боротьби з маніпуляціями інформацією та дезінформацією з боку Росії та інших авторитарних держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Центр має об’єднати досвід країн-членів ЄС і держав, які прагнуть вступу до Євросоюзу, для координації дій проти іноземного втручання.

"Окрім жорстокої загарбницької війни проти України, Росія також посилює гібридні атаки, ведучи боротьбу за вплив на Європу. Використовувані тактики глибоко проникають у структуру наших суспільств, що може мати довготривалі наслідки", - йдеться у документі Єврокомісії.

Що робитиме центр?

Центр виконуватиме функції обміну інформацією між інституціями ЄС і державами-членами, а також займатиметься раннім попередженням та підвищенням обізнаності громадськості щодо іноземних маніпуляцій.

Участь у Центрі буде добровільною для країн ЄС і кандидатів на членство. Єврокомісія також розглядає можливість приєднання союзників, зокрема Великої Британії.

Як проти танка кращий засіб - це ПТРК та інший танк, так і проти маніпуляції кращий засіб - контратака маніпуляцій.
Оце все "ми поясним - вони прозріють" не працює від слова зовсім.
07.11.2025 17:33 Відповісти
Дивно, а у зеленського із зел3пнями в Урядовому кварталі з 2019 року, все «ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО», але виключно за гроші Українців!!
Бо своїх рахунків в Україні, у них ОСОБИСТО, немає!! Українці пам'ятають, як про такі суми кешем у своїй квартирі, пояснював гройсман!! У них це генетично, ніяких ОСОБИСТИХ рахунків, щоб не конфіскували!! Злидні ж вони, а гроші, це жінок і у дітей???!!!
07.11.2025 17:34 Відповісти
Європа повина усвідомити , - що росія не частково а повністю дезинформація в кожному слові хтоб що не говорив з молоком матері впитане на генетичному рівні. Тільки резервація з конціксацією печатноі машинки і передавача з мікрофоном. А гуляти в демократією цене тоф сценарій.
07.11.2025 17:54 Відповісти
"злые люди не разумеют справедливости"
Читайте Библию, гэры и сэры
07.11.2025 18:20 Відповісти
Давно пора, а еще аишны ботофермы банить начать, начиная от тт заканчивая телегой. Иначе скоро популистические кдбшные клоуны путьки будут во всех балтийский странах у власти
07.11.2025 18:26 Відповісти
 
 