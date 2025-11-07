Єврокомісія планує створити Центр демократичної стійкості для боротьби з дезінформацією РФ, - The Guardian
Єврокомісія планує створити Європейський центр демократичної стійкості - структуру для боротьби з маніпуляціями інформацією та дезінформацією з боку Росії та інших авторитарних держав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Центр має об’єднати досвід країн-членів ЄС і держав, які прагнуть вступу до Євросоюзу, для координації дій проти іноземного втручання.
"Окрім жорстокої загарбницької війни проти України, Росія також посилює гібридні атаки, ведучи боротьбу за вплив на Європу. Використовувані тактики глибоко проникають у структуру наших суспільств, що може мати довготривалі наслідки", - йдеться у документі Єврокомісії.
Що робитиме центр?
Центр виконуватиме функції обміну інформацією між інституціями ЄС і державами-членами, а також займатиметься раннім попередженням та підвищенням обізнаності громадськості щодо іноземних маніпуляцій.
Участь у Центрі буде добровільною для країн ЄС і кандидатів на членство. Єврокомісія також розглядає можливість приєднання союзників, зокрема Великої Британії.
Оце все "ми поясним - вони прозріють" не працює від слова зовсім.
Бо своїх рахунків в Україні, у них ОСОБИСТО, немає!! Українці пам'ятають, як про такі суми кешем у своїй квартирі, пояснював гройсман!! У них це генетично, ніяких ОСОБИСТИХ рахунків, щоб не конфіскували!! Злидні ж вони, а гроші, це жінок і у дітей???!!!
