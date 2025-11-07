ЄС активізує переговори з Бельгією щодо "репараційної позики" для України, - Politico

Європейська комісія активізує переговори з урядом Бельгії, щоб забезпечити Україні важливий репараційний кредит на 140 млрд євро.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що час спливає, поки прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зосереджений на бюджетній кризі у своїй країні, а Європарламент, ймовірно, також матиме право голосу щодо кредиту, що сповільнить затвердження позики.

Черговий раунд переговорів про кредит за рахунок заморожених активів РФ відбудеться 7 листопада.

Високопосадовці з економічного та бюджетного департаментів Єврокомісії спробують запевнити бельгійське керівництво, що будь-які фінансові та юридичні ризики, пов'язані з кредитом, усунуть.

Politico пише, що прем'єр Бельгії Де Вевер стоїть на заваді запланованому мегакредиту ЄС, який може забезпечити Україні трирічний "фінансовий перепочинок". Наразі Україна стикається з дефіцитом бюджету.

Провал з узгодженням кредиту змусить лідерів країн ЄС звернутися до власних бюджетів, щоб підтримати Україну.

"Завдання Комісії - розвіяти побоювання Де Вевера щодо того, що Бельгія буде зобов'язана повернути Москві борг, якщо війна закінчиться, або якщо юристи Кремля успішно подадуть до суду на його уряд за використання заблокованих активів, які перебувають під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear", - йдеться в матеріалі.

Один із чиновників розповів виданню, що найближчими днями відбудуться переговори на всіх рівнях, зокрема на найвищому.

Переговори відбуваються в той час, коли Де Вевер стикається із політичною нестабільністю в країні. Партії його уряду ведуть напружені переговори, намагаючись узгодити бюджет країни та виконати обіцянку коаліції скоротити витрати на 10 мільярдів євро.

Що буде далі, якщо Бельгія погодиться?

Щойно занепокоєння Бельгії вирішать, Єврокомісія офіційно запропонує законодавство про репараційний кредит протягом найближчих тижнів.

Інші чиновники ЄС розповіли виданню, що, ймовірно, Європарламент також братиме участь у розробці законодавства. Це може затягнути процес та поставити під загрозу сподівання Єврокомісії отримати 140 млрд євро до квітня, коли в України можуть закінчитися гроші.

"Тиск посилює той факт, що подальша підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду залежить від кредиту ЄС", - зазначають автори.

"Чим довше ми зволікаємо, тим складніше буде. Це може викликати питання щодо можливих тимчасових рішень тощо. Тому чим швидше, тим краще", - сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Чого вимагає Бельгія?

Бельгія хоче, щоб уряди країн ЄС надали національні гарантії на суму понад 170 млрд євро щодо позики, які можуть бути виплачені в будь-який момент. Де Вевер хоче отримати також запевнення, що використання російських активів матиме правову основу.

Домбровскій зазначив, що юристи Єврокомісії ретельно оцінили всі юридичні ризики та вважають їх обмеженими.

"В будь-якому разі, гарантії, які будуть надані Бельгії, покриватимуть потенційні фінансові ризики", з якими вона може зіткнутися, якщо РФ подасть позов, додав він.

Мета полягає в тому, щоб блок надав національні гарантії щодо позики принаймні на наступні два роки, які можуть бути перейняті гарантією ЄС у 2028 році, коли розпочнеться наступний семирічний бюджет Союзу.

Складнішим завданням є усунення загрози вето на санкції ЄС з боку дружніх до Кремля країн, таких як Угорщина та Словаччина.

Єврокомісія розглядає юридичну лазівку, яка дозволила б зберігати російські активи "замороженими" доти, доки РФ не припинить війну і не виплатить репарації Україні. В іншому випадку ЄС повинен щопівроку одностайно "перезатверджувати" свої санкції проти Росії. Розморожування російських активів змусить Euroclear переказати всі підсанкційні кошти назад Кремлю.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

