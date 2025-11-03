Зеленський: Будемо боротися, щоб ЄС ухвалив позитивне рішення щодо заморожених активів РФ до кінця року

Україна боротиметься за те, щоб Європейський Союз ухвалив позитивне рішення про використання заморожених активів Росії на користь України до кінця нинішнього року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми дуже хочемо, щоб після позитивного політичного рішення на минулому засіданні (Європейської ради 23 жовтня, - ред.) було позитивне, реальне рішення до кінця цього року. Ми будемо за це боротися", - сказав глава держави.

Використання заморожених активів РФ

За словами президента, інструмент використання заморожених російських активів може бути різним.

"Єдине на сьогодні логічне рішення - це взяти гроші із заморожених активів, або під заморожені активи. Це вже інструмент, яким чином можна дістати ці гроші і дати можливість Україні вистояти, боротись, жити",- сказав Зеленський.

Україна не залишиться у війні

Зеленський також наголосив, що Україна не залишиться наодинці у протистоянні російській агресії.

"Якщо війна не закінчиться у цьому році, хоча я вважаю, що всі мають докладати максимум зусиль, щоб вона зупинилась, і санкційні кроки держав-партнерів Америки, Європи свідчать саме про тиск на "рускіх", щоб вони зупинились і почали перемовини, але якщо цього не станеться, Україна повинна бути впевнена, що вона не наодинці переживає такий складний період, і що у нас є передусім фінанси, не тільки дружні слова. Тому Європа, розуміючи, що Україна форпост в цій війні, буде нас підтримувати. Я в цьому абсолютно впевнений",- сказав президент.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

