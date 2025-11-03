Зеленский: Будем бороться, чтобы ЕС принял положительное решение относительно замороженных активов РФ до конца года

Украина будет бороться за то, чтобы Европейский Союз принял положительное решение об использовании замороженных активов России в пользу Украины до конца нынешнего года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы очень хотим, чтобы после положительного политического решения на прошлом заседании (Европейского совета 23 октября. - Ред.) было положительное, реальное решение до конца этого года. Мы будем за это бороться", - сказал глава государства.

Использование замороженных активов РФ

По словам президента, инструмент использования замороженных российских активов может быть разным.

"Единственное на сегодняшний день логичное решение - это взять деньги из замороженных активов, или под замороженные активы. Это уже инструмент, каким образом можно достать эти деньги и дать возможность Украине выстоять, бороться, жить", - сказал Зеленский.

Украина не останется в одиночестве в войне

Зеленский также подчеркнул, что Украина не останется в одиночестве в противостоянии российской агрессии.

"Если война не закончится в этом году, хотя я считаю, что все должны приложить максимум усилий, чтобы она остановилась, и санкционные шаги государств-партнеров Америки, Европы свидетельствуют именно о давлении на "русских", чтобы они остановились и начали переговоры, но если этого не произойдет, Украина должна быть уверена, что она не в одиночку переживает такой сложный период, и что у нас есть прежде всего финансы, а не только дружеские слова. Поэтому Европа, понимая, что Украина является форпостом в этой войне, будет нас поддерживать. Я в этом абсолютно уверен", - сказал президент.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

