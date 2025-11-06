Єврокомісія підтвердила нові обмеження на видачу Шенгенських віз росіянам: "Ми зараз розглядаємо додаткові заходи"

Європейська комісія підтвердила, що готує подальші обмеження видачі Шенгенських віз громадянам Росії, але наразі не уточнює деталі.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Можу підтвердити, що ми зараз розглядаємо додаткові заходи у тісній координації з державами-членами. Але на цьому етапі я попрошу вас стежити за оновленнями", - заявив Ламмерт, коментуючи публікації в ЗМІ щодо планів ЄС заборонити видачу багаторазових Шенгенських віз росіянам.

Він нагадав, що ще у 2022 році Євросоюз призупинив дію Угоди про спрощення візового режиму з Росією та ухвалив рекомендації, які передбачають посилений контроль і відмову у пріоритеті для російських заявників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна синхронізувала з ЄС 19-й пакет санкцій проти РФ, - Зеленський

"Ми знаємо про повідомлення у ЗМІ, однак ми ніколи не коментуємо витоки інформації", - зазначає він.

За словами Ламмерта, кількість виданих громадянам РФ шенгенських віз скоротилася з понад 4 млн у 2019 році до приблизно 500 тис. у 2023 році.

Що передувало?

Нещодавно Euractiv писав, що Європейський Союз обговорює черговий пакет санкцій проти Росії, серед яких - нові обмеження для громадян РФ та російських дипломатів.

Politico зазначає, що ЄС готує нові жорсткіші правила для російських громадян, зокрема припинення мультивіз. ЄК не може запровадити повну заборону на в'їзд.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ