Еврокомиссия подтвердила новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам: "Мы сейчас рассматриваем дополнительные меры"

Шенгенская зона

Европейская комиссия подтвердила, что готовит дальнейшие ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, но пока не уточняет детали.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Могу подтвердить, что мы сейчас рассматриваем дополнительные меры в тесной координации с государствами-членами. Но на этом этапе я попрошу вас следить за обновлениями", - заявил Ламмерт, комментируя публикации в СМИ о планах ЕС запретить выдачу многократных шенгенских виз россиянам.

Он напомнил, что еще в 2022 году Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией и принял рекомендации, предусматривающие усиленный контроль и отказ в приоритете для российских заявителей.

"Мы знаем о сообщениях в СМИ, однако мы никогда не комментируем утечки информации", - отмечает он.

По словам Ламмерта, количество выданных гражданам РФ шенгенских виз сократилось с более 4 млн в 2019 году до примерно 500 тыс. в 2023 году.

Что предшествовало?

