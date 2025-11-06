Еврокомиссия подтвердила новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам: "Мы сейчас рассматриваем дополнительные меры"

Европейская комиссия подтвердила, что готовит дальнейшие ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, но пока не уточняет детали.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

"Могу подтвердить, что мы сейчас рассматриваем дополнительные меры в тесной координации с государствами-членами. Но на этом этапе я попрошу вас следить за обновлениями", - заявил Ламмерт, комментируя публикации в СМИ о планах ЕС запретить выдачу многократных шенгенских виз россиянам.

Он напомнил, что еще в 2022 году Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией и принял рекомендации, предусматривающие усиленный контроль и отказ в приоритете для российских заявителей.

"Мы знаем о сообщениях в СМИ, однако мы никогда не комментируем утечки информации", - отмечает он.

По словам Ламмерта, количество выданных гражданам РФ шенгенских виз сократилось с более 4 млн в 2019 году до примерно 500 тыс. в 2023 году.

Что предшествовало?

Недавно Euractiv писал, что Европейский Союз обсуждает очередной пакет санкций против России, среди которых - новые ограничения для граждан РФ и российских дипломатов.

Politico отмечает, что ЕС готовит новые, более жесткие правила для российских граждан, в частности - остановку мультивиз. ЕК не может ввести полный запрет на въезд.

