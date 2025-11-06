ЕС планирует ужесточить визовые правила для россиян, - Politico

Евросоюз готовит новые, более жесткие правила для российских граждан, в частности прекращение мультивиз. ЕК не может ввести полный запрет на въезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Согласно обновленным планам Евросоюза, российские граждане, скорее всего, смогут получать исключительно одноразовые визы. Это решение является элементом более широкой стратегии Брюсселя, направленной на дополнительное ограничение возможностей россиян для передвижения по Европе на фоне полномасштабной войны против Украины.

Отдельные страны ЕС, в частности государства Балтии, пошли еще дальше - они либо полностью запретили въезд российским гражданам, либо существенно его ограничили. В то же время, как отмечают в Европейской комиссии, принятие решений о выдаче виз осталось в компетенции национальных правительств. Поэтому Комиссия не имеет юридических оснований вводить полный запрет на въезд для граждан РФ, но может максимально усложнять процедуры получения визовых документов.

По статистике Еврокомиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы. Хотя это существенно меньше, чем в 2019 году, когда было выдано более 4 миллионов виз, показатель остается выше уровня 2023 года. Это свидетельствует о том, что, несмотря на общее ужесточение ограничений, спрос на поездки в Европу со стороны российских граждан сохраняется.

Кроме того, в рамках 19-го санкционного пакета ЕС вводятся новые правила для российских дипломатов. Отныне они обязаны заблаговременно сообщать странам Шенгенской зоны о своих перемещениях. Такой шаг в Брюсселе рассматривают как инструмент противодействия "враждебной разведывательной деятельности" Кремля и укрепления безопасности внутри Союза.