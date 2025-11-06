ЄС планує посилити візові правила для росіян, - Politico
Євросоюз готує нові жорсткіші правила для російських громадян, зокрема припинення мультивіз. ЄК не може запровадити повну заборону на в'їзд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Згідно з оновленими планами Євросоюзу, російські громадяни, найімовірніше, зможуть отримувати виключно одноразові візи. Це рішення є елементом ширшої стратегії Брюсселя, спрямованої на додаткове обмеження можливостей росіян для пересування Європою на тлі повномасштабної війни проти України.
Окремі країни ЄС, зокрема держави Балтії, пішли ще далі - вони або повністю заборонили в’їзд російським громадянам, або суттєво його обмежили. Водночас, як наголошують у Європейській комісії, ухвалення рішень щодо видачі віз залишилось у компетенції національних урядів. Через це Комісія не має юридичних підстав запроваджувати повну заборону на в’їзд для громадян РФ, але може максимальним чином ускладнювати процедури отримання візових документів.
За статистикою Єврокомісії, у 2024 році понад 500 тисяч росіян отримали шенгенські візи. Хоча це істотно менше, ніж у 2019 році, коли було видано понад 4 мільйони віз, показник залишається вищим за рівень 2023 року. Це свідчить про те, що попри загальне посилення обмежень, попит на поїздки до Європи з боку російських громадян зберігається.
Крім того, у межах 19-го санкційного пакета ЄС запроваджуються нові правила для російських дипломатів. Відтепер вони зобов’язані завчасно повідомляти країни Шенгенської зони про свої переміщення. Такий крок у Брюсселі розглядають як інструмент протидії "ворожій розвідувальній діяльності" Кремля та зміцнення безпеки всередині Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль