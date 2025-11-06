ЄС планує посилити візові правила для росіян, - Politico

Євросоюз готує нові жорсткіші правила для російських громадян, зокрема припинення мультивіз. ЄК не може запровадити повну заборону на в'їзд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Згідно з оновленими планами Євросоюзу, російські громадяни, найімовірніше, зможуть отримувати виключно одноразові візи. Це рішення є елементом ширшої стратегії Брюсселя, спрямованої на додаткове обмеження можливостей росіян для пересування Європою на тлі повномасштабної війни проти України.

Окремі країни ЄС, зокрема держави Балтії, пішли ще далі - вони або повністю заборонили в’їзд російським громадянам, або суттєво його обмежили. Водночас, як наголошують у Європейській комісії, ухвалення рішень щодо видачі віз залишилось у компетенції національних урядів. Через це Комісія не має юридичних підстав запроваджувати повну заборону на в’їзд для громадян РФ, але може максимальним чином ускладнювати процедури отримання візових документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Белград має переглянути видачу паспортів громадянам РФ, - Єврокомісія

За статистикою Єврокомісії, у 2024 році понад 500 тисяч росіян отримали шенгенські візи. Хоча це істотно менше, ніж у 2019 році, коли було видано понад 4 мільйони віз, показник залишається вищим за рівень 2023 року. Це свідчить про те, що попри загальне посилення обмежень, попит на поїздки до Європи з боку російських громадян зберігається.

Крім того, у межах 19-го санкційного пакета ЄС запроваджуються нові правила для російських дипломатів. Відтепер вони зобов’язані завчасно повідомляти країни Шенгенської зони про свої переміщення. Такий крок у Брюсселі розглядають як інструмент протидії "ворожій розвідувальній діяльності" Кремля та зміцнення безпеки всередині Союзу.