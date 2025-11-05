Белград має переглянути видачу паспортів громадянам РФ, - Єврокомісія

Єврокомісія рекомендувала Сербії посилити контроль за видачею віз і громадянства для росіян у рамках процесу євроінтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Зазначається, що Сербія повинна привести свою візову політику у відповідність до стандартів ЄС.

Особлива увага приділяється перевіркам під час надання громадянства іноземцям, оскільки сербські паспорти дають право безвізового в’їзду до країн Євросоюзу.

"Надання сербського громадянства громадянам РФ може створювати потенційні ризики для безпеки ЄС", - зазначають експерти Єврокомісії.

Звіт щодо прогресу Сербії у євроінтеграції за 2025 рік наголошує, що країна лише частково відповідає списку третіх країн, громадянам яких потрібні візи для в’їзду в ЄС.

Відтак Єврокомісія закликає Белград:

посилити перевірки та підвищити прозорість процесу надання громадянства.

впровадити ці заходи найближчим часом, щоб відповідати європейським стандартам безпеки та контролю.

Зеленський поговорив з Вучичем

У середу, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.

Сторони обговорили питання європейської інтеграції, двосторонньої співпраці та безпеки у регіоні.

"Є речі, у яких можемо допомогти одне одному. Також говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", - зазначив Зеленський.

Раніше Сербія висловила готовність продавати боєприпаси країнам ЄС, навіть якщо вони потраплять в Україну.

