Україна та Сербія обговорили шлях до ЄС і питання безпеки

Зеленський провів телефонну розмову з Вучичем

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили питання європейської інтеграції, двосторонньої співпраці та безпеки у регіоні.

"Говорив із президентом Сербії Александром Вучичем. Предметно обговорили європейську інтеграцію наших країн. Є речі, у яких можемо допомогти одне одному. Також говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", - зазначив Зеленський.

Під час розмови також ішлося про "міжнародну адженду на найближчий час".

Кремль занепокоївся через позицію Сербії

Раніше Сербія висловила готовність продавати боєприпаси країнам ЄС, про що повідомив Вучич. У Кремлі відреагували з "занепокоєнням".

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не хоче бачити сербські боєприпаси у конфлікті проти своїх військових".

Основні деталі

  • Вучич підтвердив, що Сербія готова продавати боєприпаси європейським партнерам;

  • наголосив, що покупці можуть використовувати їх на власний розсуд;

  • заявив, що Белград прагне розвивати оборонну співпрацю з ЄС;

  • підкреслив, що Сербія - один із найбільших виробників мінометних снарядів у Європі.

У ЄС таку заяву сприйняли як сигнал про поступовий відхід Сербії від впливу Москви.

Російські ЗМІ натомість назвали це "зрадою" й почали вимагати від Кремля "перегляду відносин" із Белградом.

До слова, президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори в країні на тлі масових протестів.

Орбан "Не на часі..."
05.11.2025 19:24 Відповісти
Говорити - то професійне для цього акторішки (до актора йому - як до неба рачки) розмовного жанру. А розуміння є? Після нападу на НАБУ та САП, після блокування міжнародної діяльності опозиції, депутатам місцевих органів влади, при блокування "невигідних" ТВ каналів "Еспресо", "Прямий", "5 канал", при продовженні "єдиного марафєту", при замовних справах в судах проти військових...
З Орбаном обговори перспективи - все одно за єдиною (кремлівською) методою працюєте....
05.11.2025 19:27 Відповісти
ух ти плять...серби вирішують в ЄС так само.як "зезедент в G-7
05.11.2025 19:48 Відповісти
"... обговорили європейську інтеграцію наших країн."

З Україною питання вже вирішено, тепер треба допомогти сербам! Потрібна ще одна "троянська коняка" в складі ЄС, бо Угорщина, Словакія, Чехія та Польща не справляються. )))

05.11.2025 20:46 Відповісти
Вучіч - авторитетний єврооптиміст
05.11.2025 21:16 Відповісти
 
 