Україна та Сербія обговорили шлях до ЄС і питання безпеки
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.
Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони обговорили питання європейської інтеграції, двосторонньої співпраці та безпеки у регіоні.
"Говорив із президентом Сербії Александром Вучичем. Предметно обговорили європейську інтеграцію наших країн. Є речі, у яких можемо допомогти одне одному. Також говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", - зазначив Зеленський.
Під час розмови також ішлося про "міжнародну адженду на найближчий час".
Кремль занепокоївся через позицію Сербії
Раніше Сербія висловила готовність продавати боєприпаси країнам ЄС, про що повідомив Вучич. У Кремлі відреагували з "занепокоєнням".
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не хоче бачити сербські боєприпаси у конфлікті проти своїх військових".
Основні деталі
-
Вучич підтвердив, що Сербія готова продавати боєприпаси європейським партнерам;
-
наголосив, що покупці можуть використовувати їх на власний розсуд;
-
заявив, що Белград прагне розвивати оборонну співпрацю з ЄС;
-
підкреслив, що Сербія - один із найбільших виробників мінометних снарядів у Європі.
У ЄС таку заяву сприйняли як сигнал про поступовий відхід Сербії від впливу Москви.
Російські ЗМІ натомість назвали це "зрадою" й почали вимагати від Кремля "перегляду відносин" із Белградом.
До слова, президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори в країні на тлі масових протестів.
Орбан"Не на часі..."
З Орбаном обговори перспективи - все одно за єдиною (кремлівською) методою працюєте....
З Україною питання вже вирішено, тепер треба допомогти сербам! Потрібна ще одна "троянська коняка" в складі ЄС, бо Угорщина, Словакія, Чехія та Польща не справляються. )))