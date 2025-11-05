Україна та Сербія обговорили шлях до ЄС і питання безпеки

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х.

Сторони обговорили питання європейської інтеграції, двосторонньої співпраці та безпеки у регіоні.

"Говорив із президентом Сербії Александром Вучичем. Предметно обговорили європейську інтеграцію наших країн. Є речі, у яких можемо допомогти одне одному. Також говорили про можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені, будемо працювати", - зазначив Зеленський.

Під час розмови також ішлося про "міжнародну адженду на найближчий час".

Кремль занепокоївся через позицію Сербії

Раніше Сербія висловила готовність продавати боєприпаси країнам ЄС, про що повідомив Вучич. У Кремлі відреагували з "занепокоєнням".

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія "не хоче бачити сербські боєприпаси у конфлікті проти своїх військових".

Основні деталі

Вучич підтвердив, що Сербія готова продавати боєприпаси європейським партнерам;

наголосив, що покупці можуть використовувати їх на власний розсуд;

заявив, що Белград прагне розвивати оборонну співпрацю з ЄС;

підкреслив, що Сербія - один із найбільших виробників мінометних снарядів у Європі.

У ЄС таку заяву сприйняли як сигнал про поступовий відхід Сербії від впливу Москви.

Російські ЗМІ натомість назвали це "зрадою" й почали вимагати від Кремля "перегляду відносин" із Белградом.

До слова, президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори в країні на тлі масових протестів.

