925 10

Кремль занепокоївся через намір Сербії продавати боєприпаси ЄС

Росія не хоче, щоб Сербія продавала зброю в ЄС

У Кремлі відреагували панічно після заяви президента Сербії Александара Вучича про готовність продавати сербські боєприпаси країнам Євросоюзу, навіть якщо вони згодом можуть опинитися в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив "занепокоєння" і заявив, що Росії "не хотілося б бачити сербські боєприпаси проти своїх солдатів".

"Ми розуміємо, з якими труднощами стикається Сербія, але не хотіли б бачити її боєприпаси, що опиняться у конфлікті проти російських військових", - заявив Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.

У кремлівських медіа його слова подали як "м’який сигнал" Белграду, намагаючись зберегти ілюзію дружніх стосунків між двома країнами.

Сербія хоче продавати боєприпаси ЄС

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що склади країни "переповнені боєприпасами", і Белград готовий продавати їх європейським партнерам.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Cicero. За його словами, покупці зможуть розпоряджатися цими боєприпасами на власний розсуд - навіть якщо вони зрештою опиняться в Україні.

За словами Вучича, країна не становить загрози для Європи, попри зв’язки з Росією, і готова розвивати співпрацю в оборонній сфері.

Він підкреслив, що Сербія є великим виробником боєприпасів, особливо мінометних снарядів, і навіть перевищує за обсягами виробництва Францію.

Після слів Вучича російські ЗМІ почали активно говорити про нібито "зраду Сербії".

Дехто вимагає припинити допомогу Белграду, хоча офіційно Кремль поки нічого не робить.

Тим часом у Європі вважають, що Сербія таким кроком показує - вона поступово відходить від впливу РФ.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори на тлі масових протестів у країні. 

боєприпаси (2371) зброя (7831) росія (68828) Сербія (399) Вучич Александр (108)
Вучич понимает что Володья ему ничем не поможет, потому что деньги там скоро кончатся. И потому сербы конечно братушки, но евро есть евро.
показати весь коментар
04.11.2025 20:29 Відповісти
+1
Ніж в сраку кремлю від сербів 🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.11.2025 20:32 Відповісти
+1
мало ли чего тебе, писюков, не хотелось бы
показати весь коментар
04.11.2025 20:33 Відповісти
Вучич понимает что Володья ему ничем не поможет, потому что деньги там скоро кончатся. И потому сербы конечно братушки, но евро есть евро.
показати весь коментар
04.11.2025 20:29 Відповісти
ясно, як день, що з усіх боків Сербія виграє від виробництва і продажу припасів... залишати смачні шматки їжі комусь - не в правилах бізнесу. А тут терези схиляються не в бік пині, так чого б не похарчуватися?
показати весь коментар
04.11.2025 20:33 Відповісти
Ніж в сраку кремлю від сербів 🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.11.2025 20:32 Відповісти
нож в псину
показати весь коментар
04.11.2025 20:35 Відповісти
мало ли чего тебе, писюков, не хотелось бы
показати весь коментар
04.11.2025 20:33 Відповісти
Якщо кацапу насипати на ×уй солі, в його очку виникає занепокоєння.
показати весь коментар
04.11.2025 20:35 Відповісти
Когда сев. корея поставляет напрямую россии миллионы снарядов и сотни баллистических ракет с пусковыми установками - это нормально, а когда Сербия только собралась поставлять снаряды ЕС - так сразу караул и полные штаны.
показати весь коментар
04.11.2025 20:39 Відповісти
Ета ачєрєдной удар в псіну...
показати весь коментар
04.11.2025 20:40 Відповісти
Братушки за что!?
показати весь коментар
04.11.2025 20:40 Відповісти
фу,як банально



показати весь коментар
04.11.2025 20:40 Відповісти
 
 