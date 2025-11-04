Кремль занепокоївся через намір Сербії продавати боєприпаси ЄС

У Кремлі відреагували панічно після заяви президента Сербії Александара Вучича про готовність продавати сербські боєприпаси країнам Євросоюзу, навіть якщо вони згодом можуть опинитися в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив "занепокоєння" і заявив, що Росії "не хотілося б бачити сербські боєприпаси проти своїх солдатів".

"Ми розуміємо, з якими труднощами стикається Сербія, але не хотіли б бачити її боєприпаси, що опиняться у конфлікті проти російських військових", - заявив Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.

У кремлівських медіа його слова подали як "м’який сигнал" Белграду, намагаючись зберегти ілюзію дружніх стосунків між двома країнами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вучич розчарований, що РФ запропонувала Сербії газову угоду лише до кінця року

Сербія хоче продавати боєприпаси ЄС

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що склади країни "переповнені боєприпасами", і Белград готовий продавати їх європейським партнерам.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Cicero. За його словами, покупці зможуть розпоряджатися цими боєприпасами на власний розсуд - навіть якщо вони зрештою опиняться в Україні.

За словами Вучича, країна не становить загрози для Європи, попри зв’язки з Росією, і готова розвивати співпрацю в оборонній сфері.

Він підкреслив, що Сербія є великим виробником боєприпасів, особливо мінометних снарядів, і навіть перевищує за обсягами виробництва Францію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща зводить три заводи для виробництва 155-мм снарядів

Після слів Вучича російські ЗМІ почали активно говорити про нібито "зраду Сербії".

Дехто вимагає припинити допомогу Белграду, хоча офіційно Кремль поки нічого не робить.

Тим часом у Європі вважають, що Сербія таким кроком показує - вона поступово відходить від впливу РФ.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори на тлі масових протестів у країні.

Читайте: Белград готовий стати місцем для переговорів між Україною та РФ, - глава МЗС Сербії Джурич