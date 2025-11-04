Кремль занепокоївся через намір Сербії продавати боєприпаси ЄС
У Кремлі відреагували панічно після заяви президента Сербії Александара Вучича про готовність продавати сербські боєприпаси країнам Євросоюзу, навіть якщо вони згодом можуть опинитися в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив "занепокоєння" і заявив, що Росії "не хотілося б бачити сербські боєприпаси проти своїх солдатів".
"Ми розуміємо, з якими труднощами стикається Сербія, але не хотіли б бачити її боєприпаси, що опиняться у конфлікті проти російських військових", - заявив Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.
У кремлівських медіа його слова подали як "м’який сигнал" Белграду, намагаючись зберегти ілюзію дружніх стосунків між двома країнами.
Сербія хоче продавати боєприпаси ЄС
Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що склади країни "переповнені боєприпасами", і Белград готовий продавати їх європейським партнерам.
Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Cicero. За його словами, покупці зможуть розпоряджатися цими боєприпасами на власний розсуд - навіть якщо вони зрештою опиняться в Україні.
За словами Вучича, країна не становить загрози для Європи, попри зв’язки з Росією, і готова розвивати співпрацю в оборонній сфері.
Він підкреслив, що Сербія є великим виробником боєприпасів, особливо мінометних снарядів, і навіть перевищує за обсягами виробництва Францію.
Після слів Вучича російські ЗМІ почали активно говорити про нібито "зраду Сербії".
Дехто вимагає припинити допомогу Белграду, хоча офіційно Кремль поки нічого не робить.
Тим часом у Європі вважають, що Сербія таким кроком показує - вона поступово відходить від впливу РФ.
Нагадаємо, раніше президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори на тлі масових протестів у країні.
