Польща зводить три заводи для виробництва 155-мм снарядів

Польща інвестує в три заводи для натовських 155-мм снарядів

Польща зводить три нові заводи, які вироблятимуть артилерійські снаряди калібру 155 мм стандарту НАТО. Про це повідомив заступник міністра державних активів Конрад Голота, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз польські підприємства випускають близько 5 тисяч таких боєприпасів на рік, але після запуску нових потужностей цей показник зросте до 150–180 тисяч.

Для цього Варшава закупила необхідні технології та обладнання, щоб налагодити власне виробництво.

Читайте: АРМА шукає управителя для арештованого заводу "Керамбуд" Медведчука та Козака на Львівщині

Голота зазначив, що за два-три роки країна зможе повністю забезпечувати свої збройні сили 155-мм снарядами без потреби імпортувати їх. Це, за його словами, важливий крок до зміцнення оборонної незалежності країни.

Уряд розраховує, що розширення виробництва дозволить швидше поповнювати запаси боєприпасів і підтримувати союзників по НАТО. Конкретні терміни запуску нових підприємств поки не розкриваються, але роботи вже тривають.

Польща готує масове виробництво крилатих ракет

Раніше повідомлялося, що у Польщі планують розпочати виробництво американських крилатих ракет Barracuda-500

Це не класична крилата ракета, а реактивний безпілотник, який може нести бойове навантаження, розвідувальні засоби або обладнання для радіоелектронної боротьби.

Читайте: Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте

Версія Barracuda-500M з бойовою частиною має дальність понад 926 км і корисне навантаження близько 45 кг.

До слова, раніше видання The Telegraph написало, що Польща готується до можливої агресії з боку Росії. Дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми.

А як у нас? Вже є гігават єнергії + багато ще чогось. Тільки де воно все??? Хто бачів?
показати весь коментар
27.10.2025 19:35 Відповісти
А у нас в оселе газ. Був.
показати весь коментар
27.10.2025 19:38 Відповісти
Ну, критикувати є за що, але...зараз нереально у нас побудувати навіть один завод з виробництва будь-чого, бо прилітає у будь-яку точку країни. А враховуючи кількість кротів у верхах й не тільки там, це все зводить нанівець будь-які спроби виготовляти в Україні щось серйозне.
показати весь коментар
27.10.2025 19:51 Відповісти
Як худко? Рік? Два?
Худчійше, панове, худчійше, бо час спливає.
показати весь коментар
27.10.2025 19:39 Відповісти
Рiк-два тоже хорошо. Эти снаряды будут нужны Украине.
показати весь коментар
27.10.2025 19:45 Відповісти
ого, значит можно не только приватизировать "убыточные" госпредприятия и активы, выпускать застосунки и платить чиновникам и наглядовым радам ********* за все что они просрали продали, а и что-то строить. неуки. могли бы сделать "агенцию закупивель" и искать "рынки" и "партнеров" (с криминальными физиономиями) как учили в лучших трускавецких заведениях на двухдневных курсах. и на шашлыки бы время осталось, и на Буковель и Альпы - тоже. какие-то тупые, действительно.
показати весь коментар
27.10.2025 19:59 Відповісти
 
 