Польща зводить три заводи для виробництва 155-мм снарядів

Польща зводить три нові заводи, які вироблятимуть артилерійські снаряди калібру 155 мм стандарту НАТО. Про це повідомив заступник міністра державних активів Конрад Голота, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз польські підприємства випускають близько 5 тисяч таких боєприпасів на рік, але після запуску нових потужностей цей показник зросте до 150–180 тисяч.

Для цього Варшава закупила необхідні технології та обладнання, щоб налагодити власне виробництво.

Читайте: АРМА шукає управителя для арештованого заводу "Керамбуд" Медведчука та Козака на Львівщині

Голота зазначив, що за два-три роки країна зможе повністю забезпечувати свої збройні сили 155-мм снарядами без потреби імпортувати їх. Це, за його словами, важливий крок до зміцнення оборонної незалежності країни.

Уряд розраховує, що розширення виробництва дозволить швидше поповнювати запаси боєприпасів і підтримувати союзників по НАТО. Конкретні терміни запуску нових підприємств поки не розкриваються, але роботи вже тривають.

Польща готує масове виробництво крилатих ракет

Раніше повідомлялося, що у Польщі планують розпочати виробництво американських крилатих ракет Barracuda-500.

Це не класична крилата ракета, а реактивний безпілотник, який може нести бойове навантаження, розвідувальні засоби або обладнання для радіоелектронної боротьби.

Читайте: Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте

Версія Barracuda-500M з бойовою частиною має дальність понад 926 км і корисне навантаження близько 45 кг.

До слова, раніше видання The Telegraph написало, що Польща готується до можливої агресії з боку Росії. Дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі