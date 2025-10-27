АРМА шукає управителя для арештованого заводу "Керамбуд" Медведчука та Козака на Львівщині

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області.

Як ідеться в повідомленні АРМА, актив складається з:

100% корпоративних прав;

3 земельних ділянок (6,8 га, 2,5 га, 0,76 га);

3 нежитлових приміщень (21 261,9 кв. м, 9 666,3 кв. м, 235,1 кв. м);

10 одиниць транспорту;

виробничих засобів.

"Керамбуд" – один із найпотужніших виробників будівельної цегли на Заході України. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, завдяки чому повністю автоматизовано всі виробничі процеси. Потужності підприємства дають змогу виготовляти до 4 млн штук якісної цегли щомісяця, що забезпечує високу прибутковість заводу.

Як зазначаєься, АРМА запрошує до участі у відкритому конкурсі зацікавлені компанії, що відповідають кваліфікаційним вимогам. Актив може зацікавити виробників будматеріалів, іноземних інвесторів і профільні компанії, що прагнуть вийти на український ринок.

Пропозиції приймаються до 18:00 31 жовтня 2025 року.

Що відомо про завод "Керамбуд"

Нагадаємо, в лині 2024 року Львівський суд заарештував та передав в управління АРМА нову партію активів, які належать близьким родичам підозрюваних у державній зраді колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

АРМА отримало в управління компанії "Бетонбуд", "Капітал Плаза", "Галицьке перехрестя" і "Трансмонолітавто", які належать оточенню Медведчука.

У вересні 2025 року конкурс із пошуку управителя для одного з найбільших виробників цегли у західному регіоні України ТОВ "Керамбуд", оголошений Агентством з розшуку та менеджменту активів у липні, завершився безрезультатно через відсутність ключової інформації про активи.

У червні АРМА провело незалежну оцінку заводу "Керамбуд", за результатами якої ринкова вартість підприємства становить 246,2 млн грн.

Раніше відомство провело перевірку арештованих активів, що належать ТОВ "Бетонбуд" та виявило факти незаконного використання заводу, який раніше був пов'язаний зі зрадником Віктором Медведчуком.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції ініціювало заборону на продаж арештованого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні.

У Міністерстві пояснювали, що припинити продаж арештованого майна Медведчука потрібно, щоб пізніше стягнути його на користь держави у межах санкційної процедури. У Мін'юсті також вважають, що кримінальні справи щодо Медведчука в українських судах можуть залишитися без вироку, тому держава може бути змушена повернути вартість проданого арештованого майна.