Конкурс АРМА з пошуку управителя для великого виробника цегли "Керамбуд" провалився. Бізнес звинувачує агентство у закритості

Конкурс із пошуку управителя для одного з найбільших виробників цегли у західному регіоні України ТОВ "Керамбуд", оголошений Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в липні, завершився безрезультатно через відсутність ключової інформації про активи.

Про це йдеться у заяві Геологічної інвестиційної групи, яка розглядала можливість подати заявку на участь у конкурсі.

"Для підготовки якісної конкурентної пропозиції ми офіційно звернулися з проханням надати ключову інформацію про активи. Однак отримали відмову з формулюванням, що ці дані належать до категорії з обмеженим доступом. Невдовзі конкурс був оголошений, але оприлюднена документація містила лише загальні відомості", – пояснили у компанії.

На конкурсі майбутньому управителю пропонувалося взяти на себе відповідальність за активи вартістю понад 246 млн грн, сплачуючи щомісяця до бюджету щонайменше 500 тис. грн.

Однак АРМА не надала актуальних даних про стан виробничих потужностей, фінансові показники, кадрову ситуацію чи ризики, зауважують у Геологічній інвестиційній групі. Водночас аналіз відкритих даних показав, що лише за 2024 рік підприємство отримало понад 9 млн грн збитків.

До того ж потенційні учасники мали лише вісім днів, щоб підготувати документи для подання пропозицій, зазначають в компанії.

"Результат конкурсу був прогнозованим: участь взяв лише один претендент, якого згодом відхилили. Ймовірно, така низька активність пояснюється тим, що учасники мали нерівний рівень доступу до інформації: частина відомостей про реальний стан підприємства залишалася закритою або неповною для потенційних претендентів", – наголошують у "Геологічній інвестиційній групі".

У компанії попередили, що подібні практики знижують довіру бізнесу й можуть повторитися у конкурсах з пошуку управителя для активів "Моршинської" та "Юніграну", адже інформація про них також не розкривається.

Читайте також: АРМА почала підготовку до передачі в управління "Моршинської"

"Створюється враження, що ключова інформація знову залишається закритою, що фактично обмежує коло потенційних учасників. У результаті конкурси ризикують перетворитися на формальність: участь бере один претендент, пов’язана компанія або ж ніхто", – наголошують в компанії, зауваживши, що така ситуація викликає занепокоєння.

Відтак, бізнес покладає надії на реформу АРМА, ухвалену в липні 2025 року. Вона передбачає формування відкриттях політик через Кабмін та обов’язкове розкриття достовірної інформації. Нові правила запрацюють із 30 січня 2026 року.

Як повідомлялося, ТОВ "Керамбуд" спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України. Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва, а потужності підприємства дозволяють виготовляти до 4 млн одиниць продукції щомісяця, зазначали в АРМА.

У травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для цього активу, який оцінили у 246,2 млн грн.