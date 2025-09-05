АРМА почала підготовку до передачі в управління "Моршинської"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок ринкових консультацій щодо управління арештованими корпоративними правами підприємств, що займаються виробництвом і дистрибуцією мінеральної води під брендом "Моршинська".

Йдеться про 100% частки у статутному капіталі ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та акції ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", повідомляє пресслужба відомства.

Наразі АРМА розпочинає консультації з бізнесом для формування найкращих умов управління, їх результати стануть основою для відкритого конкурсу управителів у системі Prozorro. До участі запрошені всі зацікавлені, крім власників арештованого активу та представників держави-агресора.

Читайте також: АРМА почало ринкові консультації про управління арештованим заводом напівфабрикатів, який належав росіянину

Як повідомлялося, корпоративні права "Моршинської", які було арештовано та передано в управління АРМА, належать російському олігарху Міхаілу Фрідману. Він є співвласником компанії IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська".

Наприкінці вересня минулого року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російських олігархів Міхаіла Фрідмана, Петра Авєна, Андрєя Косогова і компанії Rissa Investments Limited.

Серед іншого Мін'юст просив конфіскувати активи компанії IDS Ukraine – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних вод, а саме: 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"; 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "Нова.КОМ"; 3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво".

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Фрідман і Авен – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авен має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авен і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.