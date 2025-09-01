АРМА почало ринкові консультації про управління арештованим заводом напівфабрикатів, який належав росіянину

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало попередні ринкові консультації щодо арештованих активів заводу "Ромєрм" у Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Характеристики заводу "Ромєрм":

площа виробничого комплексу – 4 654,8 кв. м;

сучасне німецьке та італійське обладнання;

автоматизований закритий цикл виробництва;

потужності дозволяють випускати до 1 тонни продукції за повним технологічним циклом;

власна трансформаторна підстанція потужністю 100 тис. кВт;

незалежна оцінка активу – понад 558 млн грн.

Також на території заводу розташований гуртожиток для персоналу площею понад 2 тис. кв. м. Запуск підприємства може забезпечити до 1000 робочих місць у регіоні.

Напередодні працівники АРМА здійснили виїзний огляд цього активу, встановили його технічний стан та умови збереження.

Як повідомлялося, на початку липня АРМА оголосило відкритий конкурс на управління підприємством "Ромєрм" у Дніпропетровській області, який спеціалізується на виготовленні напівфабрикатів.

Комплекс із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів "Єрмоліно" передали до АРМА у липні 2024 року. Тоді на складах зберігалися близько 300 тонн простроченої сировини, яку потрібно було утилізувати.

Кому належав завод "Ромєрм"

У січні 2023 року Бюро економічної безпеки передало до АРМА комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ.

Як встановили правоохоронці, службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування коштів на транзитно-конвертаційну групу для переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Через це компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.

У БЕБ не уточнювали назву підприємства, однак відомо, що в Україні одним з великих виробників напівфабрикатів є розташоване на Дніпропетровщині підприємство, яке випускає продукцію під торговою маркою "Продукти Єрмоліно", яка зареєстрована на російське ООО "Інвєст Альянс" місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромєрм" (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ "Ромерм". Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та інше.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромєрм" належить Алєксандрову, а ще 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.

ТОВ "Ромєрм" у 2020 році отримало 35,1 млн грн чистого прибутку при 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році – 31 млн грн чистого прибутку при 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року воно отримало 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

Своєю чергою "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.

У Росії "Єромоліно" також займається виробництвом м'ясних напівфабрикатів, а також кондитерських виробів, які реалізує через мережу із 2,5 тис. магазинів.