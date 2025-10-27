Польша строит три завода для производства 155-мм снарядов
Польша возводит три новых завода, которые будут производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм стандарта НАТО. Об этом сообщил заместитель министра государственных активов Конрад Голота, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас польские предприятия выпускают около 5 тысяч таких боеприпасов в год, но после запуска новых мощностей этот показатель вырастет до 150-180 тысяч.
Для этого Варшава закупила необходимые технологии и оборудование, чтобы наладить собственное производство.
Голота отметил, что за два-три года страна сможет полностью обеспечивать свои вооруженные силы 155-мм снарядами без необходимости импортировать их. Это, по его словам, важный шаг к укреплению оборонной независимости страны.
Правительство рассчитывает, что расширение производства позволит быстрее пополнять запасы боеприпасов и поддерживать союзников по НАТО. Конкретные сроки запуска новых предприятий пока не раскрываются, но работы уже продолжаются.
Польша готовит массовое производство крылатых ракет
Ранее сообщалось, что в Польше планируют начать производство американских крылатых ракет Barracuda-500.
Это не классическая крылатая ракета, а реактивный беспилотник, который может нести боевую нагрузку, разведывательные средства или оборудование для радиоэлектронной борьбы.
Версия Barracuda-500M с боевой частью имеет дальность более 926 км и полезную нагрузку около 45 кг.
К слову, ранее издание The Telegraph написало, что Польша готовится к возможной агрессии со стороны России. Все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы.
Худчійше, панове, худчійше, бо час спливає.
просралипродали, а и что-то строить. неуки. могли бы сделать "агенцию закупивель" и искать "рынки" и "партнеров" (с криминальными физиономиями) как учили в лучших трускавецких заведениях на двухдневных курсах. и на шашлыки бы время осталось, и на Буковель и Альпы - тоже. какие-то тупые, действительно.