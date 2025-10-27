РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9541 посетитель онлайн
Новости Польша готовится к войне Производство боеприпасов в НАТО Производство оружия
564 6

Польша строит три завода для производства 155-мм снарядов

Польша инвестирует в три завода для натовских 155-мм снарядов

Польша возводит три новых завода, которые будут производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм стандарта НАТО. Об этом сообщил заместитель министра государственных активов Конрад Голота, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас польские предприятия выпускают около 5 тысяч таких боеприпасов в год, но после запуска новых мощностей этот показатель вырастет до 150-180 тысяч.

Для этого Варшава закупила необходимые технологии и оборудование, чтобы наладить собственное производство.

Читайте: АРМА ищет управляющего для арестованного завода "Керамбуд" Медведчука и Козака на Львовщине

Голота отметил, что за два-три года страна сможет полностью обеспечивать свои вооруженные силы 155-мм снарядами без необходимости импортировать их. Это, по его словам, важный шаг к укреплению оборонной независимости страны.

Правительство рассчитывает, что расширение производства позволит быстрее пополнять запасы боеприпасов и поддерживать союзников по НАТО. Конкретные сроки запуска новых предприятий пока не раскрываются, но работы уже продолжаются.

Польша готовит массовое производство крылатых ракет

Ранее сообщалось, что в Польше планируют начать производство американских крылатых ракет Barracuda-500.

Это не классическая крылатая ракета, а реактивный беспилотник, который может нести боевую нагрузку, разведывательные средства или оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Читайте: Россия производит за три месяца втрое больше боеприпасов, чем НАТО за год,- Рютте

Версия Barracuda-500M с боевой частью имеет дальность более 926 км и полезную нагрузку около 45 кг.

К слову, ранее издание The Telegraph написало, что Польша готовится к возможной агрессии со стороны России. Все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

боеприпасы (2428) завод (529) Польша (8947) строительство (2012)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як у нас? Вже є гігават єнергії + багато ще чогось. Тільки де воно все??? Хто бачів?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:35 Ответить
А у нас в оселе газ. Був.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:38 Ответить
Ну, критикувати є за що, але...зараз нереально у нас побудувати навіть один завод з виробництва будь-чого, бо прилітає у будь-яку точку країни. А враховуючи кількість кротів у верхах й не тільки там, це все зводить нанівець будь-які спроби виготовляти в Україні щось серйозне.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:51 Ответить
Як худко? Рік? Два?
Худчійше, панове, худчійше, бо час спливає.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:39 Ответить
Рiк-два тоже хорошо. Эти снаряды будут нужны Украине.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:45 Ответить
ого, значит можно не только приватизировать "убыточные" госпредприятия и активы, выпускать застосунки и платить чиновникам и наглядовым радам ********* за все что они просрали продали, а и что-то строить. неуки. могли бы сделать "агенцию закупивель" и искать "рынки" и "партнеров" (с криминальными физиономиями) как учили в лучших трускавецких заведениях на двухдневных курсах. и на шашлыки бы время осталось, и на Буковель и Альпы - тоже. какие-то тупые, действительно.
показать весь комментарий
27.10.2025 19:59 Ответить
 
 