В Кремле панически отреагировали на заявление президента Сербии Александара Вучича о готовности продавать сербские боеприпасы странам Евросоюза, даже если они впоследствии могут оказаться в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков выразил "обеспокоенность" и заявил, что России "не хотелось бы видеть сербские боеприпасы против своих солдат".

"Мы понимаем, с какими трудностями сталкивается Сербия, но не хотели бы видеть ее боеприпасы, которые окажутся в конфликте против российских военных", - заявил Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

В кремлевских СМИ его слова подали как "мягкий сигнал" Белграду, пытаясь сохранить иллюзию дружеских отношений между двумя странами.

Сербия хочет продавать боеприпасы ЕС

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады страны "переполнены боеприпасами", и Белград готов продавать их европейским партнерам.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Cicero. По его словам, покупатели смогут распоряжаться этими боеприпасами по своему усмотрению - даже если они в конечном итоге окажутся в Украине.

По словам Вучича, страна не представляет угрозы для Европы, несмотря на связи с Россией, и готова развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Он подчеркнул, что Сербия является крупным производителем боеприпасов, особенно минометных снарядов, и даже превосходит по объемам производства Францию.

После слов Вучича российские СМИ начали активно говорить о якобы "предательстве Сербии".

Некоторые требуют прекратить помощь Белграду, хотя официально Кремль пока ничего не делает.

Между тем в Европе считают, что Сербия таким шагом показывает - она постепенно уходит от влияния РФ.

Напомним, ранее президент Сербии Вучич заговорил о досрочных выборах на фоне массовых протестов в стране.

