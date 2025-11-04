РУС
Новости Вучич о войне в Украине
Кремль обеспокоился из-за намерения Сербии продавать боеприпасы ЕС

Россия не хочет, чтобы Сербия продавала оружие в ЕС

В Кремле панически отреагировали на заявление президента Сербии Александара Вучича о готовности продавать сербские боеприпасы странам Евросоюза, даже если они впоследствии могут оказаться в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков выразил "обеспокоенность" и заявил, что России "не хотелось бы видеть сербские боеприпасы против своих солдат".

"Мы понимаем, с какими трудностями сталкивается Сербия, но не хотели бы видеть ее боеприпасы, которые окажутся в конфликте против российских военных", - заявил Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

В кремлевских СМИ его слова подали как "мягкий сигнал" Белграду, пытаясь сохранить иллюзию дружеских отношений между двумя странами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вучич разочарован, что РФ предложила Сербии газовое соглашение только до конца года

Сербия хочет продавать боеприпасы ЕС

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады страны "переполнены боеприпасами", и Белград готов продавать их европейским партнерам.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Cicero. По его словам, покупатели смогут распоряжаться этими боеприпасами по своему усмотрению - даже если они в конечном итоге окажутся в Украине.

По словам Вучича, страна не представляет угрозы для Европы, несмотря на связи с Россией, и готова развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Он подчеркнул, что Сербия является крупным производителем боеприпасов, особенно минометных снарядов, и даже превосходит по объемам производства Францию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша строит три завода по производству 155-мм снарядов

После слов Вучича российские СМИ начали активно говорить о якобы "предательстве Сербии".

Некоторые требуют прекратить помощь Белграду, хотя официально Кремль пока ничего не делает.

Между тем в Европе считают, что Сербия таким шагом показывает - она постепенно уходит от влияния РФ.

Напомним, ранее президент Сербии Вучич заговорил о досрочных выборах на фоне массовых протестов в стране.

Читайте: Белград готов стать местом для переговоров между Украиной и РФ, - глава МИД Сербии Джурич

Автор: 

боеприпасы (2430) оружие (10521) россия (97935) Сербия (414) Вучич Александр (92)
Топ комментарии
+6
Вучич понимает что Володья ему ничем не поможет, потому что деньги там скоро кончатся. И потому сербы конечно братушки, но евро есть евро.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:29 Ответить
+1
Ніж в сраку кремлю від сербів 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.11.2025 20:32 Ответить
+1
мало ли чего тебе, писюков, не хотелось бы
показать весь комментарий
04.11.2025 20:33 Ответить
ясно, як день, що з усіх боків Сербія виграє від виробництва і продажу припасів... залишати смачні шматки їжі комусь - не в правилах бізнесу. А тут терези схиляються не в бік пині, так чого б не похарчуватися?
показать весь комментарий
04.11.2025 20:33 Ответить
нож в псину
показать весь комментарий
04.11.2025 20:35 Ответить
Якщо кацапу насипати на ×уй солі, в його очку виникає занепокоєння.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:35 Ответить
Когда сев. корея поставляет напрямую россии миллионы снарядов и сотни баллистических ракет с пусковыми установками - это нормально, а когда Сербия только собралась поставлять снаряды ЕС - так сразу караул и полные штаны.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:39 Ответить
Ета ачєрєдной удар в псіну...
показать весь комментарий
04.11.2025 20:40 Ответить
Братушки за что!?
показать весь комментарий
04.11.2025 20:40 Ответить
фу,як банально



показать весь комментарий
04.11.2025 20:40 Ответить
 
 