Президент Сербии Вучич заговорил о досрочных выборах на фоне массовых протестов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские выборы могут состояться раньше запланированного срока - на фоне масштабных антиправительственных протестов по всей стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, глава государства отметил, что решение о точной дате примут соответствующие органы.
"Выборы состоятся до окончания мандата, в декабре 2027 года... Точное время определят компетентные органы", - заявил Вучич на пресс-конференции.
Протесты охватили столицу Белград, а также другие города, в частности Нови-Сад, где в прошлом году во время обрушения железнодорожного вокзала погибли 16 человек.
Именно эта трагедия стала толчком к молодежному движению против коррупции и халатности властей.
Столкновения на улицах Белграда
Тем временем в Белграде 2 октября снова произошли столкновения между противниками и сторонниками президента Вучича.
Обе стороны бросали файеры, в результате чего полиция задержала 37 человек.
Причиной новой вспышки напряженности стала акция в поддержку Дианы Хрки, матери одного из погибших во время прошлогодней катастрофы. Она объявила голодовку у сербского парламента, рядом с лагерем сторонников Вучича, который стоит там с марта.
Конфликт между двумя группами возник после того, как сторонники власти включили громкую музыку, что разозлило участников протеста.
Причины протестов
По данным европейских СМИ, протестующие требуют:
-
проведение досрочных парламентских выборов;
-
расследование трагедии в Нови-Саде;
-
отставки чиновников, ответственных за халатность;
-
усиление борьбы с коррупцией и злоупотреблениями властью.
Президент Вучич, который возглавляет Сербию более 13 лет, называет протесты политически мотивированными, но заявляет, что готов к "любым демократическим решениям".
