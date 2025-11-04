Президент Сербії Вучич заговорив про дострокові вибори на тлі масових протестів

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що парламентські вибори можуть відбутися раніше запланованого терміну - на тлі масштабних антиурядових протестів по всій країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, глава держави зазначив, що рішення про точну дату ухвалять відповідні органи.

"Вибори відбудуться до завершення мандату, у грудні 2027 року… Точний час визначать компетентні органи", - заявив Вучич на пресконференції.

Протести охопили столицю Бєлград, а також інші міста, зокрема Нові-Сад, де торік під час обвалу залізничного вокзалу загинуло 16 людей.

Саме ця трагедія стала поштовхом до молодіжного руху проти корупції та недбалості влади.

Також читайте: Сербія "рятує" Росію: 5,8 мільйона доларів для "постраждалих" у Курській області

Сутички на вулицях Белграда

Тим часом у Белграді 2 жовтня знову сталися сутички між противниками та прихильниками президента Вучича.

Обидві сторони кидали фаєри, унаслідок чого поліція затримала 37 осіб.

Причиною нового спалаху напруженості стала акція на підтримку Діани Хркі, матері одного із загиблих під час торішньої катастрофи. Вона оголосила голодування біля сербського парламенту, поруч із табором прихильників Вучича, який стоїть там із березня.

Конфлікт між двома групами виник після того, як прихильники влади увімкнули гучну музику, що розлютило учасників протесту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції США зірвали постачання нафти до Сербії, - Reuters

Причини протестів

За даними європейських медіа, протестувальники вимагають:

проведення дострокових парламентських виборів;

розслідування трагедії в Нові-Саді;

відставки урядовців, відповідальних за недбалість;

посилення боротьби з корупцією та зловживаннями владою.

Читайте: Белград готовий стати місцем для переговорів між Україною та РФ, - глава МЗС Сербії Джурич

Президент Вучич, який очолює Сербію понад 13 років, називає протести політично мотивованими, але заявляє, що готовий до "будь-яких демократичних рішень".

Нещодавно ми писали, що Сербія постачатиме боєприпаси Європі, навіть якщо їх використають в Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі