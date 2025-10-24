УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8874 відвідувача онлайн
Новини Санкції США
945 4

Санкції США зірвали постачання нафти до Сербії, - Reuters

nis,сербія

Санкції США проти компанії NIS завадили сербській нафтовій групі отримати танкер із сирою нафтою, який міг би тимчасово підтримати роботу єдиного нафтопереробного заводу країни.

Про це повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією, пише Цензор.НЕТ.

Як зазначається, без нових поставок підприємство у Панчеві ризикує зупинитися вже найближчими днями.

За їхніми словами, танкер Maran Helios із 1 млн барелів казахстанської нафти марки KEBCO, призначеної для NIS, прибув до хорватського порту Омішаль 9 жовтня. Однак паливо так і не потрапило до Сербії. Хорватський оператор Janaf заявив, що після 8 жовтня не має запланованих поставок до Сербії, отже, не отримав казахстанську нафту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан пояснив, чому не блокував санкції ЄС проти РФ: Прибрали все, що було погано для Угорщини

Очікувана партія забезпечила б роботу заводу NIS у Панчеві приблизно на 10 днів. Тим часом Росія та Сербія шукають спосіб скасувати американські санкції, запроваджені у січні проти NIS через її переважно російську власність.

Що передувало?

Російсько-сербська нафтопереробна компанія NIS заявила, що не змогла отримати продовження ліцензії Мінфіну США про нове відтермінування санкцій, яка дозволяла прдовжувати операційну діяльність у звичному режимі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Путіна Дмитрієв прибув до США за кілька днів після запровадження санкцій, - CNN

Автор: 

санкції (12890) Сербія (395) США (24611)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сербы "братушки" ваша дружба с рашкой вам аукнется
показати весь коментар
24.10.2025 16:11 Відповісти
Хто не встиг - той опіздав
показати весь коментар
24.10.2025 16:14 Відповісти
Всі на біціклі! Бийте велопробігом по бездоріжжю
показати весь коментар
24.10.2025 16:14 Відповісти
Коли Вучич прийшов до влади у Сербії, і в ній розгорілася проросійське риторика, я звернув увагу на те, що сербам не варто сильно "бикувать" - бо у них НЕМАЄ ПОРТІВ, і виходу до моря. Їх країна, з усіх боків оточена країнами - членами НАТО, і всі шляхи сполучення (морські, сухопутні та повітряні), ведуть через їх територію та над нею.
показати весь коментар
24.10.2025 16:47 Відповісти
 
 