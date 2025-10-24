Санкції США зірвали постачання нафти до Сербії, - Reuters

Санкції США проти компанії NIS завадили сербській нафтовій групі отримати танкер із сирою нафтою, який міг би тимчасово підтримати роботу єдиного нафтопереробного заводу країни.

Про це повідомили Reuters джерела, знайомі з ситуацією, пише Цензор.НЕТ.

Як зазначається, без нових поставок підприємство у Панчеві ризикує зупинитися вже найближчими днями.

За їхніми словами, танкер Maran Helios із 1 млн барелів казахстанської нафти марки KEBCO, призначеної для NIS, прибув до хорватського порту Омішаль 9 жовтня. Однак паливо так і не потрапило до Сербії. Хорватський оператор Janaf заявив, що після 8 жовтня не має запланованих поставок до Сербії, отже, не отримав казахстанську нафту.

Очікувана партія забезпечила б роботу заводу NIS у Панчеві приблизно на 10 днів. Тим часом Росія та Сербія шукають спосіб скасувати американські санкції, запроваджені у січні проти NIS через її переважно російську власність.

Що передувало?

Російсько-сербська нафтопереробна компанія NIS заявила, що не змогла отримати продовження ліцензії Мінфіну США про нове відтермінування санкцій, яка дозволяла прдовжувати операційну діяльність у звичному режимі.

