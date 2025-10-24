Санкции США сорвали поставки нефти в Сербию, - Reuters

Санкции США против компании NIS помешали сербской нефтяной группе получить танкер с сырой нефтью, который мог бы временно поддержать работу единственного нефтеперерабатывающего завода страны.

Об этом сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией, пишет Цензор.НЕТ.

Как отмечается, без новых поставок предприятие в Панчеве рискует остановиться уже в ближайшие дни.

По их словам, танкер Maran Helios с 1 млн баррелей казахстанской нефти марки KEBCO, предназначенной для NIS, прибыл в хорватский порт Омишаль 9 октября. Однако топливо так и не попало в Сербию. Хорватский оператор Janaf заявил, что после 8 октября не имеет запланированных поставок в Сербию, следовательно, не получил казахстанскую нефть.

Ожидаемая партия обеспечила бы работу завода NIS в Панчеве примерно на 10 дней. Тем временем Россия и Сербия ищут способ отменить американские санкции, введенные в январе против NIS из-за ее преимущественно российской собственности.

Что предшествовало?

Российско-сербская нефтеперерабатывающая компания NIS заявила, что не смогла получить продление лицензии Минфина США о новой отсрочке санкций, которая позволяла продолжать операционную деятельность в обычном режиме.

