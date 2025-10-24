РУС
Санкции США сорвали поставки нефти в Сербию, - Reuters

Санкции США против компании NIS помешали сербской нефтяной группе получить танкер с сырой нефтью, который мог бы временно поддержать работу единственного нефтеперерабатывающего завода страны.

Как отмечается, без новых поставок предприятие в Панчеве рискует остановиться уже в ближайшие дни.

По их словам, танкер Maran Helios с 1 млн баррелей казахстанской нефти марки KEBCO, предназначенной для NIS, прибыл в хорватский порт Омишаль 9 октября. Однако топливо так и не попало в Сербию. Хорватский оператор Janaf заявил, что после 8 октября не имеет запланированных поставок в Сербию, следовательно, не получил казахстанскую нефть.

Ожидаемая партия обеспечила бы работу завода NIS в Панчеве примерно на 10 дней. Тем временем Россия и Сербия ищут способ отменить американские санкции, введенные в январе против NIS из-за ее преимущественно российской собственности.

Что предшествовало?

Российско-сербская нефтеперерабатывающая компания NIS заявила, что не смогла получить продление лицензии Минфина США о новой отсрочке санкций, которая позволяла продолжать операционную деятельность в обычном режиме.

сербы "братушки" ваша дружба с рашкой вам аукнется
24.10.2025 16:11 Ответить
Хто не встиг - той опіздав
24.10.2025 16:14 Ответить
Всі на біціклі! Бийте велопробігом по бездоріжжю
24.10.2025 16:14 Ответить
Коли Вучич прийшов до влади у Сербії, і в ній розгорілася проросійське риторика, я звернув увагу на те, що сербам не варто сильно "бикувать" - бо у них НЕМАЄ ПОРТІВ, і виходу до моря. Їх країна, з усіх боків оточена країнами - членами НАТО, і всі шляхи сполучення (морські, сухопутні та повітряні), ведуть через їх територію та над нею.
24.10.2025 16:47 Ответить
 
 