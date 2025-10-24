Орбан объяснил, почему не блокировал санкции ЕС против РФ: Убрали все, что было плохо для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не ветировал пакет санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Что сказал Орбан?

"Мы убрали все, что было плохо для Венгрии", - прокомментировал он.

По словам венгерского премьера, хоть это решение и продолжает политику санкций, которая является "фундаментально неправильной", но оно не влияет на Венгрию негативно.

"Я думаю, что сумма, которую венгерская экономика потеряла в войне, составляет от 20 до 30 миллиардов евро", - отметил он.

В то же время Орбан не объяснил, сколько из этой суммы он связывает с санкциями ЕС против России.

Санкции ЕС против России

23 октября 2025 года лидеры Евросоюза приняли 19-й пакет санкций блока против России.

Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

