Венгрия блокирует санкции против РФ Санкции ЕС против России
Орбан объяснил, почему не блокировал санкции ЕС против РФ: Убрали все, что было плохо для Венгрии

Орбан ответил, почему не блокировал санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не ветировал пакет санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Что сказал Орбан?

"Мы убрали все, что было плохо для Венгрии", - прокомментировал он.

По словам венгерского премьера, хоть это решение и продолжает политику санкций, которая является "фундаментально неправильной", но оно не влияет на Венгрию негативно.

"Я думаю, что сумма, которую венгерская экономика потеряла в войне, составляет от 20 до 30 миллиардов евро", - отметил он.

В то же время Орбан не объяснил, сколько из этой суммы он связывает с санкциями ЕС против России.

Санкции ЕС против России

23 октября 2025 года лидеры Евросоюза приняли 19-й пакет санкций блока против России.

Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

Венгрия ищет способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний, - Орбан

Венгрия (2201) санкции (11960) Евросоюз (17743) Орбан Виктор (574)
Топ комментарии
+5
Як завжди,за збитки, бреше.
24.10.2025 15:21 Ответить
+5
гівнюк.
24.10.2025 15:21 Ответить
+1
Як йому не просто на двох стільцях сидіти.
24.10.2025 15:23 Ответить
Як завжди,за збитки, бреше.
гівнюк.
...і ******.
24.10.2025 15:46 Ответить
Як йому не просто на двох стільцях сидіти.
24.10.2025 15:23 Ответить
В 1453 році угорець на ім'я орбан здав християнський Константинополь туркам. Це до того, що вчора орбан щось смердів про християнську мораль.
24.10.2025 15:26 Ответить
Это его дед. Сто пудов
24.10.2025 15:27 Ответить
Швидше не дід, але предок мадяр Урбан по імені точно, зрадник християнського світу, який виготовив для султана Мухамеда ІІ потужні гармати як на той час, які зруйнували мури фортеці Константинополь. Одна з гармат, як хвастались мусульмани, мала ствол 18 м. довжиною.
24.10.2025 15:38 Ответить
що росіянину - добре, те орбану - кілька рублів в кишеню
24.10.2025 15:26 Ответить
Які притензії до Орбана , якщо Україна й досі постачає йому кацапську нафту своєю територією ?
24.10.2025 15:29 Ответить
хрен то правда...чує Орбан сракою,що йому може бути гаплик,на виборах,ще й Трампа боїться,чудово розуміє,)(уйло на допомогу не поспішає.
24.10.2025 15:37 Ответить
Не все погане для Угорщини прибрали, ще сам Орбан залишився.
24.10.2025 15:44 Ответить
 
 