Орбан пояснив, чому не блокував санкції ЄС проти РФ: Прибрали все, що було погано для Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не ветував пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Що сказав Орбан?

"Ми прибрали все, що було погано для Угорщини", - прокоментував він.

За словами угорського прем'єра, хоч це рішення і продовжує політику санкцій, яка є "фундаментально неправильною", але воно не впливає на Угорщину негативно.

"Я думаю, що сума, яку угорська економіка втратила у війні, становить від 20 до 30 мільярдів євро", - зазначив він.

Водночас Орбан не пояснив, скільки з цієї суми він пов'язує з санкціями ЄС проти Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Санкції ЄС проти Росії

23 жовтня 2025 року лідери Євросоюзу ухвалили 19-й пакет санкцій блоку проти Росії.

Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

Читайте: Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній, - Орбан