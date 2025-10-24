УКР
Новини Угорщина блокує санкції проти РФ Санкції ЄС проти Росії
Орбан пояснив, чому не блокував санкції ЄС проти РФ: Прибрали все, що було погано для Угорщини

Орбан відповів, чому не блокував санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не ветував пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Що сказав Орбан?

"Ми прибрали все, що було погано для Угорщини", - прокоментував він.

За словами угорського прем'єра, хоч це рішення і продовжує політику санкцій, яка є "фундаментально неправильною", але воно не впливає на Угорщину негативно.

"Я думаю, що сума, яку угорська економіка втратила у війні, становить від 20 до 30 мільярдів євро", - зазначив він.

Водночас Орбан не пояснив, скільки з цієї суми він пов'язує з санкціями ЄС проти Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Санкції ЄС проти Росії

23 жовтня 2025 року лідери Євросоюзу ухвалили 19-й пакет санкцій блоку проти Росії.

Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

Читайте: Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній, - Орбан

Угорщина (2562) санкції (12890) Євросоюз (14378) Орбан Віктор (672)
гівнюк.
Як завжди,за збитки, бреше.
Як йому не просто на двох стільцях сидіти.
...і ******.
В 1453 році угорець на ім'я орбан здав християнський Константинополь туркам. Це до того, що вчора орбан щось смердів про християнську мораль.
Это его дед. Сто пудов
Швидше не дід, але предок мадяр Урбан по імені точно, зрадник християнського світу, який виготовив для султана Мухамеда ІІ потужні гармати як на той час, які зруйнували мури фортеці Константинополь. Одна з гармат, як хвастались мусульмани, мала ствол 18 м. довжиною.
що росіянину - добре, те орбану - кілька рублів в кишеню
Які притензії до Орбана , якщо Україна й досі постачає йому кацапську нафту своєю територією ?
хрен то правда...чує Орбан сракою,що йому може бути гаплик,на виборах,ще й Трампа боїться,чудово розуміє,)(уйло на допомогу не поспішає.
Не все погане для Угорщини прибрали, ще сам Орбан залишився.
*******, як дишить.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", - заявив Орбан.

Просто сцить хряк Трампа.
