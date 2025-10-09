УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6760 відвідувачів онлайн
Новини
1 466 12

Сербія "рятує" Росію: 5,8 мільйона доларів для "постраждалих" у Курській області

Сербія надіслала допомогу Курській області

Сербія надала фінансову гуманітарну допомогу Курській області Росії в розмірі 472 мільйонів рублів (приблизно 5,8 мільйона доларів США).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці кошти були перераховані до фонду розвитку Курщини, який реалізує проєкти підтримки найбільш вразливих верств населення регіону, що постраждали від війни, - йдеться на сайті російського МЗС.

Російська сторона висловила "вдячність Сербії за увагу і чуйність до долі російських громадян", підкреслюючи "багатовікове братерство" між країнами.

Також читайте: Адміністрація Трампа відмовилась відкласти санкції проти найбільшої нафтової компанії Сербії, яка належить "Газпрому"

Це рішення було ухвалене після інтенсивних консультацій між урядами двох країн.

Варто зазначити, що президент Сербії Александар Вучич неодноразово заявляв про відсутність намірів запроваджувати санкції проти Росії, навіть попри тиск з боку Європейського Союзу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше ми писали, що сербський глава висловив подяку російській стороні за інформацію від розвідки РФ про нібито підготовку Європейським Союзом "Майдану" в країні.

Також Вучич заявляв, що Сербія з початку "української кризи" перебуває під сильним тиском. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сербська NIS продає пов’язану з російським "Газпромом" мережу АЗС у Болгарії

росія (68307) Сербія (393) Вучич Александр (105)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Та пофіг. 5,8 ляма навіть в масштабах області - ніщо. Навіть якшо на секунду припустити шо кацапи їх якимось дивом не розкиздять на підльоті
показати весь коментар
09.10.2025 23:04 Відповісти
+3
Сволота. За європейські гроші рятують тих хто бомбить Європу. А що ж скажуть платники податків? А нічого. Бо цій сволоті на них насрати. Ну що я казав, московських фашистів знову будуть рятувати гуманітаркою і мороженими окорочками щоб не здоли з голоду а укріпилися і знову напали на Європу. Скоро ще й Орбан з Фіцою підтягнеться фінансувати рашистів.
показати весь коментар
09.10.2025 23:24 Відповісти
+2
Братушки!
показати весь коментар
09.10.2025 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Братушки!
показати весь коментар
09.10.2025 22:58 Відповісти
Та пофіг. 5,8 ляма навіть в масштабах області - ніщо. Навіть якшо на секунду припустити шо кацапи їх якимось дивом не розкиздять на підльоті
показати весь коментар
09.10.2025 23:04 Відповісти
Мало-не мало, але путлер зайвих 2-3 Іскандери зклепає...
показати весь коментар
09.10.2025 23:07 Відповісти
Фактично це ганьба для встающейсколен,якась закашляна сербія допомагає смехдержаві якимись копійками!!!! І та бере!!!¡
показати весь коментар
09.10.2025 23:22 Відповісти
Не беріть дурного в голову а важкого в руки. ***** ті іскандери скліпає в будь якому разі. І буде їх кліпати поки все не наї.. кхм.. не розвалиться. А воно вже розвалюється. "Мачо-стерх" побіг до Алієва вибачатися. Ще декілька місяців тому це здавалося неможливим. Об ***** почали витирати ноги.
показати весь коментар
09.10.2025 23:26 Відповісти
Важливий сам факт. Бо це прицидент. Європа виділить більше грошей Сербії то це падло *********** передасть рашистам ще більше грошей. Це при тому що всі ці суки верещать що не потрібно допомагати Україні бо європейцям самим їсти нема чого
показати весь коментар
09.10.2025 23:28 Відповісти
Сербія не в ЄС. ВОни лише кандидати. І цим приколом відсунули свій вступ років на двадцять...
показати весь коментар
09.10.2025 23:29 Відповісти
Хотілося б вірити що вони навіки зостануться кандидатами. Бо ***** спецом впихує цю клоаку в ЄС як троянського коня. І побачите що ті ж ************* Орбан з Фіцо це підтримають.
показати весь коментар
09.10.2025 23:43 Відповісти
Сволота. За європейські гроші рятують тих хто бомбить Європу. А що ж скажуть платники податків? А нічого. Бо цій сволоті на них насрати. Ну що я казав, московських фашистів знову будуть рятувати гуманітаркою і мороженими окорочками щоб не здоли з голоду а укріпилися і знову напали на Європу. Скоро ще й Орбан з Фіцою підтягнеться фінансувати рашистів.
показати весь коментар
09.10.2025 23:24 Відповісти
балканські кацапи не в ЄС
показати весь коментар
09.10.2025 23:42 Відповісти
Сербам автобан крутий за гроші ЄС побудували через усю країну до Болгарії
А румунам не побудували , хоча вздовж сербського кордону у румунів гір нема і можно було побудувати
ВИСНОВОК - загравання з недружніми країнами - помилкова тактика і стратегія. Вони не будуть вдячні , а тількі нахабно використовують європейські цінності
показати весь коментар
09.10.2025 23:45 Відповісти
Не віддати тобі президенте Сербії Александар Вучич вступу до ЄС , і народу Сербії це не до вподоби
показати весь коментар
09.10.2025 23:39 Відповісти
 
 