Сербія надала фінансову гуманітарну допомогу Курській області Росії в розмірі 472 мільйонів рублів (приблизно 5,8 мільйона доларів США).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці кошти були перераховані до фонду розвитку Курщини, який реалізує проєкти підтримки найбільш вразливих верств населення регіону, що постраждали від війни, - йдеться на сайті російського МЗС.

Російська сторона висловила "вдячність Сербії за увагу і чуйність до долі російських громадян", підкреслюючи "багатовікове братерство" між країнами.

Це рішення було ухвалене після інтенсивних консультацій між урядами двох країн.

Варто зазначити, що президент Сербії Александар Вучич неодноразово заявляв про відсутність намірів запроваджувати санкції проти Росії, навіть попри тиск з боку Європейського Союзу.

Раніше ми писали, що сербський глава висловив подяку російській стороні за інформацію від розвідки РФ про нібито підготовку Європейським Союзом "Майдану" в країні.

Також Вучич заявляв, що Сербія з початку "української кризи" перебуває під сильним тиском.

