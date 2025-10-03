Сербська NIS продає пов’язану з російським "Газпромом" мережу АЗС у Болгарії

Комісія із захисту конкуренції Болгарії схвалила концентрацію в секторі роздрібної торгівлі паливом, що дозволить компанії Uni Energy отримати повний контроль над мережею автозаправних станцій NIS Petrol.

Після розслідування Комісія дійшла висновку, що угода не суттєво перешкоджатиме конкуренції на роздрібному ринку палива, де існує горизонтальне перекриття між видами діяльності компаній, пише Novinite.

Раніше в серпні Uni Energy хотіла купити мережу автозаправних станцій Nis Petrol під брендом "Газпром" у Болгарії, які належать сербській компанії NIS, контрольованій російським "Газпромом".

Uni Energy є оптовим та роздрібним трейдером палива та акціонером Avia Bulgaria, яка також управляє автозаправними станціями в країні.

Наприкінці липня Рада директорів NIS схвалила продаж своїх болгарських операцій, посилаючись на проблеми у своєму переробному бізнесі.

NIS управляє 22 автозаправними станціями під брендом Gazprom у Болгарії. У першій половині 2025 року компанія займала 2,6% загального ринку моторного палива та 1,9% роздрібного сегмента в Болгарії.

Раніше цього року NIS заявила, що розглядає можливість виходу з Болгарії та Румунії, де їй належить 19 автозаправних станцій, через операційні труднощі.

Сербська компанія NIS, яка веде бізнес у кількох балканських країнах, частково контролюється російськими структурами, через що перебуває під постійною загрозою санкцій.

Російський "Газпром" де-юре практично вийшов зі складу акціонерів компанії NIS, передавши 11,3% акцій акціонерному товариству "Інтеллідженс" із Санкт-Петербурга (Росія), яке також входить до складу групи "Газпром". У прямій власності "Газпрому" залишилася одна акція NIS, або 0,0000006% від загального капіталу. "Газпром Нєфті" належать 44,85% NIS, ще 29,87% акцій є у власності Сербії, решта – у міноритарних акціонерів.

Раніше повідомлялося, що Сербія в жовтні підпише з Росією нову трирічну угоду на поставки газу обсягом 2,5 млрд кубометрів на рік.

Також стало відомо, що Болгарія припинить договір про транзит російського газу в наступному, 2026 році.