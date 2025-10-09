Сербия оказала финансовую гуманитарную помощь Курской области России в размере 472 миллионов рублей (примерно 5,8 миллиона долларов США).

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти средства были перечислены в фонд развития Курщины, который реализует проекты поддержки наиболее уязвимых слоев населения региона, пострадавших от войны, - говорится на сайте российского МИД.

Российская сторона выразила "признательность Сербии за внимание и чуткость к судьбе российских граждан", подчеркивая "многовековое братство" между странами.

Это решение было принято после интенсивных консультаций между правительствами двух стран.

Стоит отметить, что президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял об отсутствии намерений вводить санкции против России, даже несмотря на давление со стороны Европейского Союза.

Ранее мы писали, что сербский глава выразил благодарность российской стороне за информацию от разведки РФ о якобы подготовке Европейским Союзом "Майдана" в стране.

Также Вучич заявлял, что Сербия с начала "украинского кризиса" находится под сильным давлением.

