Сербия "спасает" Россию: 5,8 миллиона долларов для "пострадавших" в Курской области

Сербия направила помощь Курской области

Сербия оказала финансовую гуманитарную помощь Курской области России в размере 472 миллионов рублей (примерно 5,8 миллиона долларов США).

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти средства были перечислены в фонд развития Курщины, который реализует проекты поддержки наиболее уязвимых слоев населения региона, пострадавших от войны, - говорится на сайте российского МИД.

Российская сторона выразила "признательность Сербии за внимание и чуткость к судьбе российских граждан", подчеркивая "многовековое братство" между странами.

Это решение было принято после интенсивных консультаций между правительствами двух стран.

Стоит отметить, что президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял об отсутствии намерений вводить санкции против России, даже несмотря на давление со стороны Европейского Союза.

Ранее мы писали, что сербский глава выразил благодарность российской стороне за информацию от разведки РФ о якобы подготовке Европейским Союзом "Майдана" в стране.

Также Вучич заявлял, что Сербия с начала "украинского кризиса" находится под сильным давлением.

Топ комментарии
+5
Та пофіг. 5,8 ляма навіть в масштабах області - ніщо. Навіть якшо на секунду припустити шо кацапи їх якимось дивом не розкиздять на підльоті
09.10.2025 23:04 Ответить
+4
Братушки!
09.10.2025 22:58 Ответить
+4
Сволота. За європейські гроші рятують тих хто бомбить Європу. А що ж скажуть платники податків? А нічого. Бо цій сволоті на них насрати. Ну що я казав, московських фашистів знову будуть рятувати гуманітаркою і мороженими окорочками щоб не здоли з голоду а укріпилися і знову напали на Європу. Скоро ще й Орбан з Фіцою підтягнеться фінансувати рашистів.
09.10.2025 23:24 Ответить
Мало-не мало, але путлер зайвих 2-3 Іскандери зклепає...
показать весь комментарий
09.10.2025 23:07 Ответить
Фактично це ганьба для встающейсколен,якась закашляна сербія допомагає смехдержаві якимись копійками!!!! І та бере!!!¡
показать весь комментарий
09.10.2025 23:22 Ответить
Не беріть дурного в голову а важкого в руки. ***** ті іскандери скліпає в будь якому разі. І буде їх кліпати поки все не наї.. кхм.. не розвалиться. А воно вже розвалюється. "Мачо-стерх" побіг до Алієва вибачатися. Ще декілька місяців тому це здавалося неможливим. Об ***** почали витирати ноги.
показать весь комментарий
09.10.2025 23:26 Ответить
Важливий сам факт. Бо це прицидент. Європа виділить більше грошей Сербії то це падло *********** передасть рашистам ще більше грошей. Це при тому що всі ці суки верещать що не потрібно допомагати Україні бо європейцям самим їсти нема чого
показать весь комментарий
09.10.2025 23:28 Ответить
Сербія не в ЄС. ВОни лише кандидати. І цим приколом відсунули свій вступ років на двадцять...
показать весь комментарий
09.10.2025 23:29 Ответить
Хотілося б вірити що вони навіки зостануться кандидатами. Бо ***** спецом впихує цю клоаку в ЄС як троянського коня. І побачите що ті ж ************* Орбан з Фіцо це підтримають.
показать весь комментарий
09.10.2025 23:43 Ответить
балканські кацапи не в ЄС
показать весь комментарий
09.10.2025 23:42 Ответить
Сербам автобан крутий за гроші ЄС побудували через усю країну до Болгарії
А румунам не побудували , хоча вздовж сербського кордону у румунів гір нема і можно було побудувати
ВИСНОВОК - загравання з недружніми країнами - помилкова тактика і стратегія. Вони не будуть вдячні , а тількі нахабно використовують європейські цінності
показать весь комментарий
09.10.2025 23:45 Ответить
Не сербам, а собі.

Китай так автобани по всій Азії будує для транзиту своїх товарів.
показать весь комментарий
10.10.2025 00:13 Ответить
У Румунії автобанів раніше набудували. Там шикарні європейські дороги.
показать весь комментарий
10.10.2025 00:14 Ответить
Сербія не є членом ЄС і навряд колись стане.
показать весь комментарий
10.10.2025 00:11 Ответить
Не віддати тобі президенте Сербії Александар Вучич вступу до ЄС , і народу Сербії це не до вподоби
показать весь комментарий
09.10.2025 23:39 Ответить
Евросоюз, един, как никогда! И это мы премся к тем, кто помогает агрессору????
показать весь комментарий
10.10.2025 00:30 Ответить
 
 