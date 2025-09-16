РУС
Новости Протесты в Сербии
2 121 18

Вучич поблагодарил РФ за информацию о "подготовке Майдана" в Сербии

Вучич и Путин

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российскую сторону за информацию от разведки РФ о якобы подготовке Европейским Союзом "Майдана" в стране.

Об этом пишет RTRS, передает Цензор.НЕТ.

Так, Вучич назвал службу внешней разведки РФ "самой большой и мощной", когда Белград "всегда внимательно следит за тем, что они говорят".

"Я не сомневаюсь, что те, кто организовал цветную революцию, не могут просто сдаться, слишком много денег вложено. И поэтому у них будет последняя попытка захватить власть силой. Мы готовы к этому. Поэтому благодарим наших российских партнеров за информацию и сообщения, наша служба свяжется с ними дополнительно, и мы защитим Сербию", - заявил президент страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вучич - Путину: Сербия с начала "украинского кризиса" находится под сильным давлением

Напомним, Служба внешней разведки РФ заявляет, что ЕС хочет использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов, чтобы в конце концов привести к власти "послушное руководство".

Автор: 

россия (97217) Сербия (408) Вучич Александр (87)
Врємя окуітєльних історій.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:14 Ответить
які ж на фото отвратітєльниє рожі
показать весь комментарий
16.09.2025 15:14 Ответить
Що, династія Обреновичів ночами почала приходити?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:14 Ответить
Цей світ котиться в прірву. Я не здивуюсь, якщо цих деганів приймуть у ЄС раніше за Україну.

p.s. І цим же сербським падлюкам вистачає нахабства звинувачувати ЄС у Майдані, але продовжувати лізти туди...Серби - типові орки, як і їх братушки, 0 різниці.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:16 Ответить
Ну так...

показать весь комментарий
16.09.2025 15:41 Ответить
якщо усі майдани зробив держдеп, то трампа знов мокнули в унітаз
показать весь комментарий
16.09.2025 15:17 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 15:31 Ответить
Громічить на ЄС і лізе туди - такий дисонанс в голові Вучича
показать весь комментарий
16.09.2025 15:17 Ответить
українці!!!!
ми найкращі!!!!
у нас є міжнародний, наш особистий національний бренд: "майдан"!!!!
у нас є майдан, у нас є супротив другій армії світу!
ми, ****, нищимо цю іржаву безпорадну *****, що править світом з 1945 року!!!!
ми, вже перемогли у третій світовій!!!
для нас, ціна страшна.........
показать весь комментарий
16.09.2025 15:17 Ответить
Лікуйся.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:20 Ответить
аааа......
від "майдан" корчить?
майдан майдан майдан майдан майдан майдан майдан
ти, істота, ще не подохла?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:25 Ответить
Вгамуйся, дебіле.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:49 Ответить
нє!
показать весь комментарий
16.09.2025 16:11 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 15:41 Ответить
Та який там Майдан, то ж там готували неВелику Жовтневу Революцію! Яку кацапи теж святкують в листопаді... Ще і з головного революціонера зроблять опудало і покладуть в центрі столиці...
Чи кацапи це все засуджують?
показать весь комментарий
16.09.2025 15:42 Ответить
Вучич такий ******* шо в таке повірив?
Покажить йому ще візитку Яроша. Шоб всрався у прямому етері.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:45 Ответить
сама надійна система рашистської окупація любої країни-купити для цієї країни її майбутнє керівництво .3,14здєц ... американські "тампони" не дадуть збрехати...
показать весь комментарий
16.09.2025 16:01 Ответить
Мабуть Вучичу вже час до Ростова
показать весь комментарий
16.09.2025 17:36 Ответить
 
 