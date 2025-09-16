Вучич поблагодарил РФ за информацию о "подготовке Майдана" в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российскую сторону за информацию от разведки РФ о якобы подготовке Европейским Союзом "Майдана" в стране.
Об этом пишет RTRS, передает Цензор.НЕТ.
Так, Вучич назвал службу внешней разведки РФ "самой большой и мощной", когда Белград "всегда внимательно следит за тем, что они говорят".
"Я не сомневаюсь, что те, кто организовал цветную революцию, не могут просто сдаться, слишком много денег вложено. И поэтому у них будет последняя попытка захватить власть силой. Мы готовы к этому. Поэтому благодарим наших российских партнеров за информацию и сообщения, наша служба свяжется с ними дополнительно, и мы защитим Сербию", - заявил президент страны.
Напомним, Служба внешней разведки РФ заявляет, что ЕС хочет использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов, чтобы в конце концов привести к власти "послушное руководство".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
p.s. І цим же сербським падлюкам вистачає нахабства звинувачувати ЄС у Майдані, але продовжувати лізти туди...Серби - типові орки, як і їх братушки, 0 різниці.
ми найкращі!!!!
у нас є міжнародний, наш особистий національний бренд: "майдан"!!!!
у нас є майдан, у нас є супротив другій армії світу!
ми, ****, нищимо цю іржаву безпорадну *****, що править світом з 1945 року!!!!
ми, вже перемогли у третій світовій!!!
для нас, ціна страшна.........
від "майдан" корчить?
майдан майдан майдан майдан майдан майдан майдан
ти, істота, ще не подохла?
Чи кацапи це все засуджують?
Покажить йому ще візитку Яроша. Шоб всрався у прямому етері.