Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российскую сторону за информацию от разведки РФ о якобы подготовке Европейским Союзом "Майдана" в стране.

Об этом пишет RTRS, передает Цензор.НЕТ.

Так, Вучич назвал службу внешней разведки РФ "самой большой и мощной", когда Белград "всегда внимательно следит за тем, что они говорят".

"Я не сомневаюсь, что те, кто организовал цветную революцию, не могут просто сдаться, слишком много денег вложено. И поэтому у них будет последняя попытка захватить власть силой. Мы готовы к этому. Поэтому благодарим наших российских партнеров за информацию и сообщения, наша служба свяжется с ними дополнительно, и мы защитим Сербию", - заявил президент страны.

Напомним, Служба внешней разведки РФ заявляет, что ЕС хочет использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов, чтобы в конце концов привести к власти "послушное руководство".