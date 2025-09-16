УКР
1 769 17

Вучич подякував РФ за інформацію про "підготовку Майдану" у Сербії

Вучич та Путін

Президент Сербії Александр Вучич подякував російській стороні за інформацію від розвідки РФ про нібито підготовку Європейським Союзом "Майдану" в країні.

Про це пише RTRS, передає Цензор.НЕТ.

Так, Вучич назвав службу зовнішньої розвідки РФ "найбільшою та найпотужнішою", коли Белград "завжди уважно стежить за тим, що вони говорять".

"Я не сумніваюся, що ті, хто організував кольорову революцію, не можуть просто здатися, забагато грошей вкладено. І тому у них буде остання спроба захопити владу силою. Ми готові до цього. Тож дякуємо нашим російським партнерам за інформацію та повідомлення, наша служба зв’яжеться з ними додатково, і ми захистимо Сербію", - заявив президент країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вучич - Путіну: Сербія з початку "української кризи" перебуває під сильним тиском

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки РФ заявляє, що ЄС хоче використати річницю трагедії 1 листопада в місті Новий Сад для посилення протестів, щоб зрештою привести до влади "слухняне керівництво".

+9
Врємя окуітєльних історій.
16.09.2025 15:14 Відповісти
+8
Цей світ котиться в прірву. Я не здивуюсь, якщо цих деганів приймуть у ЄС раніше за Україну.

p.s. І цим же сербським падлюкам вистачає нахабства звинувачувати ЄС у Майдані, але продовжувати лізти туди...Серби - типові орки, як і їх братушки, 0 різниці.
16.09.2025 15:16 Відповісти
+7
які ж на фото отвратітєльниє рожі
16.09.2025 15:14 Відповісти
Врємя окуітєльних історій.
16.09.2025 15:14 Відповісти
які ж на фото отвратітєльниє рожі
16.09.2025 15:14 Відповісти
Що, династія Обреновичів ночами почала приходити?
16.09.2025 15:14 Відповісти
Цей світ котиться в прірву. Я не здивуюсь, якщо цих деганів приймуть у ЄС раніше за Україну.

p.s. І цим же сербським падлюкам вистачає нахабства звинувачувати ЄС у Майдані, але продовжувати лізти туди...Серби - типові орки, як і їх братушки, 0 різниці.
16.09.2025 15:16 Відповісти
Ну так...

16.09.2025 15:41 Відповісти
якщо усі майдани зробив держдеп, то трампа знов мокнули в унітаз
16.09.2025 15:17 Відповісти
16.09.2025 15:31 Відповісти
Громічить на ЄС і лізе туди - такий дисонанс в голові Вучича
16.09.2025 15:17 Відповісти
українці!!!!
ми найкращі!!!!
у нас є міжнародний, наш особистий національний бренд: "майдан"!!!!
у нас є майдан, у нас є супротив другій армії світу!
ми, ****, нищимо цю іржаву безпорадну *****, що править світом з 1945 року!!!!
ми, вже перемогли у третій світовій!!!
для нас, ціна страшна.........
16.09.2025 15:17 Відповісти
Лікуйся.
16.09.2025 15:20 Відповісти
аааа......
від "майдан" корчить?
майдан майдан майдан майдан майдан майдан майдан
ти, істота, ще не подохла?
16.09.2025 15:25 Відповісти
Вгамуйся, дебіле.
16.09.2025 15:49 Відповісти
нє!
16.09.2025 16:11 Відповісти
16.09.2025 15:41 Відповісти
Та який там Майдан, то ж там готували неВелику Жовтневу Революцію! Яку кацапи теж святкують в листопаді... Ще і з головного революціонера зроблять опудало і покладуть в центрі столиці...
Чи кацапи це все засуджують?
16.09.2025 15:42 Відповісти
Вучич такий ******* шо в таке повірив?
Покажить йому ще візитку Яроша. Шоб всрався у прямому етері.
16.09.2025 15:45 Відповісти
сама надійна система рашистської окупація любої країни-купити для цієї країни її майбутнє керівництво .3,14здєц ... американські "тампони" не дадуть збрехати...
16.09.2025 16:01 Відповісти
 
 