Президент Сербії Александр Вучич подякував російській стороні за інформацію від розвідки РФ про нібито підготовку Європейським Союзом "Майдану" в країні.

Про це пише RTRS, передає Цензор.НЕТ.

Так, Вучич назвав службу зовнішньої розвідки РФ "найбільшою та найпотужнішою", коли Белград "завжди уважно стежить за тим, що вони говорять".

"Я не сумніваюся, що ті, хто організував кольорову революцію, не можуть просто здатися, забагато грошей вкладено. І тому у них буде остання спроба захопити владу силою. Ми готові до цього. Тож дякуємо нашим російським партнерам за інформацію та повідомлення, наша служба зв’яжеться з ними додатково, і ми захистимо Сербію", - заявив президент країни.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки РФ заявляє, що ЄС хоче використати річницю трагедії 1 листопада в місті Новий Сад для посилення протестів, щоб зрештою привести до влади "слухняне керівництво".