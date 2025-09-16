Вучич подякував РФ за інформацію про "підготовку Майдану" у Сербії
Президент Сербії Александр Вучич подякував російській стороні за інформацію від розвідки РФ про нібито підготовку Європейським Союзом "Майдану" в країні.
Про це пише RTRS, передає Цензор.НЕТ.
Так, Вучич назвав службу зовнішньої розвідки РФ "найбільшою та найпотужнішою", коли Белград "завжди уважно стежить за тим, що вони говорять".
"Я не сумніваюся, що ті, хто організував кольорову революцію, не можуть просто здатися, забагато грошей вкладено. І тому у них буде остання спроба захопити владу силою. Ми готові до цього. Тож дякуємо нашим російським партнерам за інформацію та повідомлення, наша служба зв’яжеться з ними додатково, і ми захистимо Сербію", - заявив президент країни.
Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки РФ заявляє, що ЄС хоче використати річницю трагедії 1 листопада в місті Новий Сад для посилення протестів, щоб зрештою привести до влади "слухняне керівництво".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
p.s. І цим же сербським падлюкам вистачає нахабства звинувачувати ЄС у Майдані, але продовжувати лізти туди...Серби - типові орки, як і їх братушки, 0 різниці.
ми найкращі!!!!
у нас є міжнародний, наш особистий національний бренд: "майдан"!!!!
у нас є майдан, у нас є супротив другій армії світу!
ми, ****, нищимо цю іржаву безпорадну *****, що править світом з 1945 року!!!!
ми, вже перемогли у третій світовій!!!
для нас, ціна страшна.........
від "майдан" корчить?
майдан майдан майдан майдан майдан майдан майдан
ти, істота, ще не подохла?
Чи кацапи це все засуджують?
Покажить йому ще візитку Яроша. Шоб всрався у прямому етері.