Украина и Сербия обсудили путь в ЕС и вопросы безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом глава украинского государства сообщил в соцсети Х.

Стороны обсудили вопросы европейской интеграции, двустороннего сотрудничества и безопасности в регионе.

"Говорил с президентом Сербии Александром Вучичем. Предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран. Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", - отметил Зеленский.

Во время разговора также речь шла о "международной повестке на ближайшее время".

Кремль обеспокоился позицией Сербии

Ранее Сербия выразила готовность продавать боеприпасы странам ЕС, о чем сообщил Вучич. В Кремле отреагировали с "беспокойством".

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "не хочет видеть сербские боеприпасы в конфликте против своих военных".

Основные детали

Вучич подтвердил, что Сербия готова продавать боеприпасы европейским партнерам;

подчеркнул, что покупатели могут использовать их по своему усмотрению;

заявил, что Белград стремится развивать оборонное сотрудничество с ЕС;

подчеркнул, что Сербия - один из крупнейших производителей минометных снарядов в Европе.

В ЕС такое заявление восприняли как сигнал о постепенном уходе Сербии от влияния Москвы.

Российские СМИ, напротив, назвали это "предательством" и начали требовать от Кремля "пересмотра отношений" с Белградом.

К слову, президент Сербии Вучич заговорил о досрочных выборах в стране на фоне массовых протестов.

