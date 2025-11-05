Украина и Сербия обсудили путь в ЕС и вопросы безопасности
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.
Об этом глава украинского государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили вопросы европейской интеграции, двустороннего сотрудничества и безопасности в регионе.
"Говорил с президентом Сербии Александром Вучичем. Предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран. Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", - отметил Зеленский.
Во время разговора также речь шла о "международной повестке на ближайшее время".
Кремль обеспокоился позицией Сербии
Ранее Сербия выразила готовность продавать боеприпасы странам ЕС, о чем сообщил Вучич. В Кремле отреагировали с "беспокойством".
Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "не хочет видеть сербские боеприпасы в конфликте против своих военных".
Основные детали
-
Вучич подтвердил, что Сербия готова продавать боеприпасы европейским партнерам;
-
подчеркнул, что покупатели могут использовать их по своему усмотрению;
-
заявил, что Белград стремится развивать оборонное сотрудничество с ЕС;
-
подчеркнул, что Сербия - один из крупнейших производителей минометных снарядов в Европе.
В ЕС такое заявление восприняли как сигнал о постепенном уходе Сербии от влияния Москвы.
Российские СМИ, напротив, назвали это "предательством" и начали требовать от Кремля "пересмотра отношений" с Белградом.
К слову, президент Сербии Вучич заговорил о досрочных выборах в стране на фоне массовых протестов.
