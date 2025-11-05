РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9234 посетителя онлайн
Новости Вучич о войне в Украине
188 3

Украина и Сербия обсудили путь в ЕС и вопросы безопасности

Зеленский провел телефонный разговор с Вучичем

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом глава украинского государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили вопросы европейской интеграции, двустороннего сотрудничества и безопасности в регионе.

"Говорил с президентом Сербии Александром Вучичем. Предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран. Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", - отметил Зеленский.

Во время разговора также речь шла о "международной повестке на ближайшее время".

Читайте: Сербия "спасает" Россию: 5,8 миллиона долларов для "пострадавших" в Курской области

Кремль обеспокоился позицией Сербии

Ранее Сербия выразила готовность продавать боеприпасы странам ЕС, о чем сообщил Вучич. В Кремле отреагировали с "беспокойством".

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "не хочет видеть сербские боеприпасы в конфликте против своих военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия не будет вводить санкции против РФ, - Вучич

Основные детали

  • Вучич подтвердил, что Сербия готова продавать боеприпасы европейским партнерам;

  • подчеркнул, что покупатели могут использовать их по своему усмотрению;

  • заявил, что Белград стремится развивать оборонное сотрудничество с ЕС;

  • подчеркнул, что Сербия - один из крупнейших производителей минометных снарядов в Европе.

В ЕС такое заявление восприняли как сигнал о постепенном уходе Сербии от влияния Москвы.

Читайте также: Вучич - Путину: Сербия с начала "украинского кризиса" находится под сильным давлением

Российские СМИ, напротив, назвали это "предательством" и начали требовать от Кремля "пересмотра отношений" с Белградом.

К слову, президент Сербии Вучич заговорил о досрочных выборах в стране на фоне массовых протестов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Зеленский Владимир (22496) оборона (5315) Евросоюз (17786) Вучич Александр (93)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбан "Не на часі..."
показать весь комментарий
05.11.2025 19:24 Ответить
Говорити - то професійне для цього акторішки (до актора йому - як до неба рачки) розмовного жанру. А розуміння є? Після нападу на НАБУ та САП, після блокування міжнародної діяльності опозиції, депутатам місцевих органів влади, при блокування "невигідних" ТВ каналів "Еспресо", "Прямий", "5 канал", при продовженні "єдиного марафєту", при замовних справах в судах проти військових...
З Орбаном обговори перспективи - все одно за єдиною (кремлівською) методою працюєте....
показать весь комментарий
05.11.2025 19:27 Ответить
ух ти плять...серби вирішують в ЄС так само.як "зезедент в G-7
показать весь комментарий
05.11.2025 19:48 Ответить
 
 