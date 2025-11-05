Белград должен пересмотреть выдачу паспортов гражданам РФ, - Еврокомиссия

Еврокомиссия рекомендовала Сербии усилить контроль за выдачей виз и гражданства для россиян в рамках процесса евроинтеграции.

О чем идет речь

Отмечается, что Сербия должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС.

Особое внимание уделяется проверкам при предоставлении гражданства иностранцам, поскольку сербские паспорта дают право безвизового въезда в страны Евросоюза.

"Предоставление сербского гражданства гражданам РФ может создавать потенциальные риски для безопасности ЕС", - отмечают эксперты Еврокомиссии.

Отчет о прогрессе Сербии в евроинтеграции за 2025 год подчеркивает, что страна лишь частично соответствует списку третьих стран, гражданам которых нужны визы для въезда в ЕС.

Поэтому Еврокомиссия призывает Белград:

усилить проверки и повысить прозрачность процесса предоставления гражданства.

внедрить эти меры в ближайшее время, чтобы соответствовать европейским стандартам безопасности и контроля.

Зеленский поговорил с Вучичем

В среду, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

Стороны обсудили вопросы европейской интеграции, двустороннего сотрудничества и безопасности в регионе.

"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", - отметил Зеленский.

Ранее Сербия выразила готовность продавать боеприпасы странам ЕС, даже если они попадут в Украину.

