Белград должен пересмотреть выдачу паспортов гражданам РФ, - Еврокомиссия
Еврокомиссия рекомендовала Сербии усилить контроль за выдачей виз и гражданства для россиян в рамках процесса евроинтеграции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
О чем идет речь
Отмечается, что Сербия должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС.
Особое внимание уделяется проверкам при предоставлении гражданства иностранцам, поскольку сербские паспорта дают право безвизового въезда в страны Евросоюза.
"Предоставление сербского гражданства гражданам РФ может создавать потенциальные риски для безопасности ЕС", - отмечают эксперты Еврокомиссии.
Отчет о прогрессе Сербии в евроинтеграции за 2025 год подчеркивает, что страна лишь частично соответствует списку третьих стран, гражданам которых нужны визы для въезда в ЕС.
Поэтому Еврокомиссия призывает Белград:
- усилить проверки и повысить прозрачность процесса предоставления гражданства.
- внедрить эти меры в ближайшее время, чтобы соответствовать европейским стандартам безопасности и контроля.
Зеленский поговорил с Вучичем
В среду, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.
Стороны обсудили вопросы европейской интеграции, двустороннего сотрудничества и безопасности в регионе.
"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", - отметил Зеленский.
Ранее Сербия выразила готовность продавать боеприпасы странам ЕС, даже если они попадут в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль