МВФ може зупинити фінансування України через суперечку у Євросоюзі, - Politico

Через позицію Бельгії Міжнародний валютний фонд (МВФ) може припинити допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що через відмову Бельгії підтримати репараційний кредит ЄС на 140 млрд євро, МВФ може відкласти фінансову допомогу Україні, що вплине на її економічну стійкість та інвестиційний клімат.

Залежність від кредиту ЄС

Європейські прихильники репараційного кредиту наголошують, що підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду є ключовою, і побоюються, що часу на переконання інституту виділити Києву новий кредит залишається обмаль.

Згідно з повідомленнями, МВФ розглядає можливість надання Україні фінансування в розмірі $8 млрд протягом трьох років.

Отримання коштів від МВФ залежить від того, чи вдасться Європейському Союзу оформити власний кредит для України на суму 140 млрд євро, використовуючи заморожені російські активи, що перебувають у Бельгії.

Суперечності всередині ЄС

Представники Єврокомісії та дипломати трьох держав-членів стверджують, що укладення цієї угоди переконає МВФ у фінансовій життєздатності України на найближчі роки - обов’язкова умова для отримання фінансування.

Проте Бельгія виступила проти репараційного кредиту, що підірвало шанси на укладення угоди до вирішального засідання МВФ у грудні. Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму фінансування України на наступні три роки.

"Ми зіткнулися з проблемою термінів", – заявив виданню представник ЄС.

Джерела видання вказали, що наступна зустріч лідерів ЄС відбудеться 18 і 19 грудня, що наголосило на необхідності ухвалення швидких рішень.

"Хоча обсяг програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення сигналізує інвесторам про фінансову стійкість країни та її успішне проведення реформ", – йдеться в матеріалі

