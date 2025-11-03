УКР
МВФ може зупинити фінансування України через суперечку у Євросоюзі, - Politico

МВФ може зупинити фінансування України через суперечку у ЄС

Через позицію Бельгії Міжнародний валютний фонд (МВФ) може припинити допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що через відмову Бельгії підтримати репараційний кредит ЄС на 140 млрд євро, МВФ може відкласти фінансову допомогу Україні, що вплине на її економічну стійкість та інвестиційний клімат.

Залежність від кредиту ЄС

Європейські прихильники репараційного кредиту наголошують, що підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду є ключовою, і побоюються, що часу на переконання інституту виділити Києву новий кредит залишається обмаль.

Згідно з повідомленнями, МВФ розглядає можливість надання Україні фінансування в розмірі $8 млрд протягом трьох років.

Отримання коштів від МВФ залежить від того, чи вдасться Європейському Союзу оформити власний кредит для України на суму 140 млрд євро, використовуючи заморожені російські активи, що перебувають у Бельгії.

Суперечності всередині ЄС

Представники Єврокомісії та дипломати трьох держав-членів стверджують, що укладення цієї угоди переконає МВФ у фінансовій життєздатності України на найближчі роки - обов’язкова умова для отримання фінансування.

Проте Бельгія виступила проти репараційного кредиту, що підірвало шанси на укладення угоди до вирішального засідання МВФ у грудні. Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму фінансування України на наступні три роки.

"Ми зіткнулися з проблемою термінів", – заявив виданню представник ЄС.

Джерела видання вказали, що наступна зустріч лідерів ЄС відбудеться 18 і 19 грудня, що наголосило на необхідності ухвалення швидких рішень.

"Хоча обсяг програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення сигналізує інвесторам про фінансову стійкість країни та її успішне проведення реформ", – йдеться в матеріалі

Бельгія (462) кредит (4015) МВФ (3122) допомога (8871) Україна (6332) Євросоюз (14414)
+5
Та нащо ті гроші з МВФ ? В країні повно грошей ... Найвеличніший може це підтвердити , бо збирається бешкоштовно пересічних на УкрЗалізниці по країні перевозити по 3000 км кожного бажаючего !
показати весь коментар
03.11.2025 09:46 Відповісти
+3
А як там з планом "Б" у ЗЄ?

Потужність працюватиме без чужого бабла?
показати весь коментар
03.11.2025 09:46 Відповісти
+1
зато над Завентемом дрони не літають.
показати весь коментар
03.11.2025 09:48 Відповісти
А як там з планом "Б" у ЗЄ?

Потужність працюватиме без чужого бабла?
показати весь коментар
03.11.2025 09:46 Відповісти
Ви натякаєте що в кварталі95 будуть діяти по плану Б, потужно працюючи зі своїм баблом?
Яке повернуть в Україну.
Я б на це не розраховував.
показати весь коментар
03.11.2025 10:02 Відповісти
здається зеля вичерпав всі букви алфавіту щоб позначити свої грандіозні плани, від а до я повний провал
треба переходити до чисел
показати весь коментар
03.11.2025 10:04 Відповісти
План №69. "Весняна стійкість" Таксі-3000.
показати весь коментар
03.11.2025 10:31 Відповісти
Та нащо ті гроші з МВФ ? В країні повно грошей ... Найвеличніший може це підтвердити , бо збирається бешкоштовно пересічних на УкрЗалізниці по країні перевозити по 3000 км кожного бажаючего !
показати весь коментар
03.11.2025 09:46 Відповісти
зато над Завентемом дрони не літають.
показати весь коментар
03.11.2025 09:48 Відповісти
Головне що Зеля усе робить як треба, вже корупцію подолали !
показати весь коментар
03.11.2025 09:49 Відповісти
Мразі! Щоб вже вони скоріше відчули на собі моск@..й ракетний таз!!
показати весь коментар
03.11.2025 09:52 Відповісти
Так, бельгійський уряд діє не на користь України. А український уряд, Верховна Рада і Офіс президента діє на користь України? Чому європейці мають фінансувати мародерства і корупцію хуцпи Зелі-Міндічів, в них що, немає свого народу?
показати весь коментар
03.11.2025 10:29 Відповісти
Як так? 😲 Зєлєнскій вже гроші розписав!
показати весь коментар
03.11.2025 09:52 Відповісти
Особливо на інвестиційний клімат.
показати весь коментар
03.11.2025 09:53 Відповісти
А за чий рахунок тоді зелене блювотиння красти і харчуватись буде???
показати весь коментар
03.11.2025 09:58 Відповісти
Скільки можна масштабувати інформацію, що заохочує ворога продавжувати війну, Цензоре?
показати весь коментар
03.11.2025 10:03 Відповісти
А як же ж тоді МОЇ 3000 кілометрів БЕЗКОШТОВНО Укрзалізницею???!!!

("Остап Ибрагимович! Когда ми будем делить НАШИ деньги?!" (с) )
показати весь коментар
03.11.2025 10:22 Відповісти
+ Мені мій президент особисто обіцяв!!!
показати весь коментар
03.11.2025 10:23 Відповісти
 
 