МВФ может остановить финансирование Украины из-за спора в Евросоюзе, - Politico
Из-за позиции Бельгии Международный валютный фонд (МВФ) может прекратить помощь Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Отмечается, что из-за отказа Бельгии поддержать репарационный кредит ЕС на 140 млрд евро, МВФ может отложить финансовую помощь Украине, что повлияет на ее экономическую устойчивость и инвестиционный климат.
Зависимость от кредита ЕС
Европейские сторонники репарационного кредита отмечают, что поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда является ключевой, и опасаются, что времени на то, чтобы убедить институт выделить Киеву новый кредит, остается мало.
Согласно сообщениям, МВФ рассматривает возможность предоставления Украине финансирования в размере $8 млрд в течение трех лет.
Получение средств от МВФ зависит от того, удастся ли Европейскому Союзу оформить собственный кредит для Украины на сумму 140 млрд евро, используя замороженные российские активы, находящиеся в Бельгии.
Противоречия внутри ЕС
Представители Еврокомиссии и дипломаты трех государств-членов утверждают, что заключение этого соглашения убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины на ближайшие годы - обязательное условие для получения финансирования.
Однако Бельгия выступила против репарационного кредита, что подорвало шансы на заключение соглашения до решающего заседания МВФ в декабре. Эксперты МВФ посетят Киев в ноябре, чтобы обсудить программу финансирования Украины на следующие три года.
"Мы столкнулись с проблемой сроков", - заявил изданию представитель ЕС.
Источники издания указали, что следующая встреча лидеров ЕС состоится 18 и 19 декабря, что подчеркнуло необходимость принятия быстрых решений.
"Хотя объем программы МВФ для Украины относительно невелик, ее одобрение сигнализирует инвесторам о финансовой устойчивости страны и ее успешном проведении реформ", – говорится в материале
