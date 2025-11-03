РУС
МВФ может остановить финансирование Украины из-за спора в Евросоюзе, - Politico

МВФ может остановить финансирование Украины из-за спора в ЕС

Из-за позиции Бельгии Международный валютный фонд (МВФ) может прекратить помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что из-за отказа Бельгии поддержать репарационный кредит ЕС на 140 млрд евро, МВФ может отложить финансовую помощь Украине, что повлияет на ее экономическую устойчивость и инвестиционный климат.

Зависимость от кредита ЕС

Европейские сторонники репарационного кредита отмечают, что поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда является ключевой, и опасаются, что времени на то, чтобы убедить институт выделить Киеву новый кредит, остается мало.

Согласно сообщениям, МВФ рассматривает возможность предоставления Украине финансирования в размере $8 млрд в течение трех лет.

Получение средств от МВФ зависит от того, удастся ли Европейскому Союзу оформить собственный кредит для Украины на сумму 140 млрд евро, используя замороженные российские активы, находящиеся в Бельгии.

Противоречия внутри ЕС

Представители Еврокомиссии и дипломаты трех государств-членов утверждают, что заключение этого соглашения убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины на ближайшие годы - обязательное условие для получения финансирования.

Однако Бельгия выступила против репарационного кредита, что подорвало шансы на заключение соглашения до решающего заседания МВФ в декабре. Эксперты МВФ посетят Киев в ноябре, чтобы обсудить программу финансирования Украины на следующие три года.

"Мы столкнулись с проблемой сроков", - заявил изданию представитель ЕС.

Источники издания указали, что следующая встреча лидеров ЕС состоится 18 и 19 декабря, что подчеркнуло необходимость принятия быстрых решений.

"Хотя объем программы МВФ для Украины относительно невелик, ее одобрение сигнализирует инвесторам о финансовой устойчивости страны и ее успешном проведении реформ", – говорится в материале

+11
Та нащо ті гроші з МВФ ? В країні повно грошей ... Найвеличніший може це підтвердити , бо збирається бешкоштовно пересічних на УкрЗалізниці по країні перевозити по 3000 км кожного бажаючего !
03.11.2025 09:46 Ответить
+8
здається зеля вичерпав всі букви алфавіту щоб позначити свої грандіозні плани, від а до я повний провал
треба переходити до чисел
03.11.2025 10:04 Ответить
+7
А як там з планом "Б" у ЗЄ?

Потужність працюватиме без чужого бабла?
03.11.2025 09:46 Ответить
А як там з планом "Б" у ЗЄ?

Потужність працюватиме без чужого бабла?
03.11.2025 09:46 Ответить
Ви натякаєте що в кварталі95 будуть діяти по плану Б, потужно працюючи зі своїм баблом?
Яке повернуть в Україну.
Я б на це не розраховував.
03.11.2025 10:02 Ответить
здається зеля вичерпав всі букви алфавіту щоб позначити свої грандіозні плани, від а до я повний провал
треба переходити до чисел
03.11.2025 10:04 Ответить
План №69. "Весняна стійкість" Таксі-3000.
03.11.2025 10:31 Ответить
План #70. Літня потужність. Самокат-3000.
...
03.11.2025 10:53 Ответить
Та нащо ті гроші з МВФ ? В країні повно грошей ... Найвеличніший може це підтвердити , бо збирається бешкоштовно пересічних на УкрЗалізниці по країні перевозити по 3000 км кожного бажаючего !
03.11.2025 09:46 Ответить
зато над Завентемом дрони не літають.
03.11.2025 09:48 Ответить
Головне що Зеля усе робить як треба, вже корупцію подолали !
03.11.2025 09:49 Ответить
Мразі! Щоб вже вони скоріше відчули на собі моск@..й ракетний таз!!
03.11.2025 09:52 Ответить
Так, бельгійський уряд діє не на користь України. А український уряд, Верховна Рада і Офіс президента діє на користь України? Чому європейці мають фінансувати мародерства і корупцію хуцпи Зелі-Міндічів, в них що, немає свого народу?
03.11.2025 10:29 Ответить
Як так? 😲 Зєлєнскій вже гроші розписав!
03.11.2025 09:52 Ответить
Особливо на інвестиційний клімат.
03.11.2025 09:53 Ответить
А за чий рахунок тоді зелене блювотиння красти і харчуватись буде???
03.11.2025 09:58 Ответить
Скільки можна масштабувати інформацію, що заохочує ворога продавжувати війну, Цензоре?
03.11.2025 10:03 Ответить
А що потрібно робити, підбріхувати марафону і дурити знекровлений народ? Чи тут є якась неправда? не пробували попросити своїх слугорих не красти, а турбуватися про Україну?
03.11.2025 10:31 Ответить
Вони не мої і просити їх марно. Можна не переповідати двісті раз одне і те ж про те, що Україна ось-ось здасться, бо МВФ не дасть грошей.
03.11.2025 10:38 Ответить
А як же ж тоді МОЇ 3000 кілометрів БЕЗКОШТОВНО Укрзалізницею???!!!

("Остап Ибрагимович! Когда ми будем делить НАШИ деньги?!" (с) )
03.11.2025 10:22 Ответить
+ Мені мій президент особисто обіцяв!!!
03.11.2025 10:23 Ответить
Хм, хтось вчергове насрав у шаровари потужності. Невже знову Трамп ?
03.11.2025 10:33 Ответить
А є квитки на Маріуполь, Бахмут, Ізюм, Авдіївку чи Херсон? залишилися вільні до Покровська? Не бажає Боневтік Потужно-Брехливий разом зі своєю родиною: мамою, татком, дружиною і дітьми поїхати в Маріуполь на берег моря і сфоткатися з українцями, як він це робив у 2019 році на лижному курорті в Буковелі?
03.11.2025 10:35 Ответить
Зрозуміло, вони навіть гроші віськових злочинців не можуть заморозити, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
03.11.2025 11:04 Ответить
Бельгія обіссалася... дуже вона любить гроші вбивці-гвалтівника кац...па.
03.11.2025 11:13 Ответить
А що, хіба Бельгія нам щось і за щось винна? Проснися, ти обіссявся.
03.11.2025 11:20 Ответить
 
 