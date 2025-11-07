ЕС активизирует переговоры с Бельгией по "репарационному кредиту" для Украины, - Politico

Европейская комиссия активизирует переговоры с правительством Бельгии, чтобы обеспечить Украине важный репарационный кредит на 140 млрд евро.

Издание отмечает, что время уходит, пока премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сосредоточен на бюджетном кризисе в своей стране, а Европарламент, вероятно, также будет иметь право голоса по кредиту, что замедлит утверждение займа.

Очередной раунд переговоров о кредите за счет замороженных активов РФ состоится 7 ноября.

Высокопоставленные чиновники из экономического и бюджетного департаментов Еврокомиссии попытаются заверить бельгийское руководство, что любые финансовые и юридические риски, связанные с кредитом, будут устранены.

Politico пишет, что премьер Бельгии Де Вевер препятствует запланированному мегакредиту ЕС, который может обеспечить Украине трехлетнюю "финансовую передышку". Сейчас Украина сталкивается с дефицитом бюджета.

Провал с согласованием кредита заставит лидеров стран ЕС обратиться к собственным бюджетам, чтобы поддержать Украину.

"Задача Комиссии - развеять опасения Де Вевера по поводу того, что Бельгия будет обязана вернуть Москве долг, если война закончится, или если юристы Кремля успешно подадут в суд на его правительство за использование заблокированных активов, находящихся под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear", - говорится в материале.

Один из чиновников рассказал изданию, что в ближайшие дни состоятся переговоры на всех уровнях, в том числе - на самом высоком.

Переговоры проходят в то время, когда Де Вевер сталкивается с политической нестабильностью в стране. Партии его правительства ведут напряженные переговоры, пытаясь согласовать бюджет страны и выполнить обещание коалиции сократить расходы на 10 миллиардов евро.

Что будет дальше, если Бельгия согласится?

Как только беспокойство Бельгии будет решено, Еврокомиссия официально предложит законодательство о репарационном кредите в течение ближайших недель.

Другие чиновники ЕС рассказали изданию, что, вероятно, Европарламент также будет участвовать в разработке законодательства. Это может затянуть процесс и поставить под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 млрд евро до апреля, когда у Украины могут закончиться деньги.

"Давление усиливает тот факт, что дальнейшая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда зависит от кредита ЕС", - отмечают авторы.

"Чем дольше мы медлим, тем сложнее будет. Это может вызвать вопросы о возможных временных решениях и т.д. Поэтому чем быстрее, тем лучше", - сказал еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Чего требует Бельгия?

Бельгия хочет, чтобы правительства стран ЕС предоставили национальные гарантии на сумму более 170 млрд евро по займу, которые могут быть выплачены в любой момент. Де Вевер хочет получить также заверения, что использование российских активов будет иметь правовую основу.

Домбровский отметил, что юристы Еврокомиссии тщательно оценили все юридические риски и считают их ограниченными.

"В любом случае, гарантии, которые будут предоставлены Бельгии, покроют потенциальные финансовые риски", с которыми она может столкнуться, если РФ подаст иск, добавил он.

Цель состоит в том, чтобы блок предоставил национальные гарантии по займу по крайней мере на следующие два года, которые могут быть переняты гарантией ЕС в 2028 году, когда начнется следующий семилетний бюджет Союза.

Более сложной задачей является устранение угрозы вето на санкции ЕС со стороны дружественных Кремлю стран, таких как Венгрия и Словакия.

Еврокомиссия рассматривает юридическую лазейку, которая позволила бы сохранять российские активы "замороженными" до тех пор, пока РФ не прекратит войну и не выплатит репарации Украине. В противном случае ЕС должен каждые полгода единогласно "переутверждать" свои санкции против России. Размораживание российских активов заставит Euroclear перевести все подсанкционные средства обратно Кремлю.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

